Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu: Türk polisinden kaçamadı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu: Türk polisinden kaçamadı

13:358/05/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Muğla/ Fethiye
Muğla/ Fethiye

Hakkında uluslararası düzeyde yakalama kararı bulunan şahıs Muğla'nın Fethiye ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kişi, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Interpol tarafından "cinsel taciz" suçundan kırmızı bültenle aranan S.D.H'nin (47) Ölüdeniz Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Şüpheli, ekiplerce düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

S.D.H, jandarmadaki işlemlerin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.​​​​



#Fethiye
#Interpol
#jandarma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SGK erken emeklilik şartları değişti! 48-49-50 yaşa kod listesi yeniden oluştu