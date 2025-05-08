Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu: Türk polisinden kaçamadı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kişi, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Interpol tarafından "cinsel taciz" suçundan kırmızı bültenle aranan S.D.H'nin (47) Ölüdeniz Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.