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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli Mersin'de yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli Mersin'de yakalandı

20:012/05/2025, Cuma
AA
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Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Interpol tarafından kırmızı bültenle silahla tehdit suçundan aranan şüpheli pasaport kontrolünde yakalanarak emniyete götürüldü.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda yakalandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Tarsus ilçesindeki Çukurova Uluslararası Havalimanı'na gelen A.P'nin, pasaport sorgulamasında Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

Şüphelinin ayrıca Elazığ'da "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "silahla tehdit" suçlarından 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.



#Çukurova Uluslararası Havalimanı
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