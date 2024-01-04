Interpol’ün aradığı 60 kişi Kafes’te

Organize suç örgütleri ve zehir tacirlerine yapılan operasyonlar sürüyor. 11 ilde eş zamanlı “Kafes-28” operasyonu düzenlendi. Kırmızı bülten ve difüzyon mesajı ile aranan 60 kişi eş zamanlı olarak 11 ilde yapılan baskınlarla gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yakalanan şahısların suç örgütü üyeliği, uyuşturucu madde ticareti, kara para aklama, saldırı, kalpazanlık, soygun, dolandırıcılık, göçmen kaçakçılığı, adam öldürme, fuhuş, hırsızlık, kaçakçılık, rüşvet, yolsuzluk ve sahtecilik gibi suçlardan arandığını açıkladı.

18 ÜLKE ARIYORDU

ABD, Almanya, Azerbaycan, BAE, Belarus, Fas, Filistin, Hindistan, İsrail, İran, Katar, Kazakistan, Moldova, Özbekistan, Rusya, Suudi Arabistan, Türkmenistan ve Ürdün olmak üzere 18 ülke tarafından arama kaydı bulunan zanlılar işlemlerinin ardından ülkelerine iade edilecek.

ENSELERİNDEYİZ

Yerlikaya, emniyet güçlerinin taramalarına devam ettiğini vurgulayarak, "Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Rabb'im ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Devletimizin nefesi, terör ve işbirlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin, suç odaklarının her zaman enselerindedir ve enselerinde olmaya devam edecektir" ifadesini kullandı.







