Gündem İntihar mı infaz mı?
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

İntihar mı infaz mı?

‘Asker olamaz’ raporu hazırlanıp Kuleli’den atılan öğrencilerle ilgili FETÖ’cü tabip subaylara operasyon yapıldı. Tespit edilen 17 kişiden 9’u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkında yakalama kararı verilen şüphelilerden Psikiyatri Uzmanı Tabip Binbaşı Mehmet Sami İyisoy’un Mayıs ayındaki sır ölümü mercek altında.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
İyisoy’un cesedi, vatandaşlar tarafından Eskişehir kent ormanında bulunmuştu.
İyisoy’un cesedi, vatandaşlar tarafından Eskişehir kent ormanında bulunmuştu.

FETÖ’cülerin, Kuleli Askeri Lisesi’nde örgüt üyesi olmayan 44 askeri öğrenciyi elimine etmesine yönelik soruşturmada geçtiğimiz hafta düğmeye basıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı vekillerinden Mesut Erdinç Bayhan’ın koordinesinde Memur Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından Levent Bilgi’nin yürüttüğü “Vefa” isimli soruşturmada, Kuleli Askeri Lisesi’nden 1990 yılından itibaren uzaklaştırılan isimlerin dosyaları mercek altına alındı. Yapılan araştırma sonucu askeri tabiplerden oluşan rütbelilerin, 26 yıl içinde FETÖ’yle iltisaklı olmayan çok sayıda askeri öğrenciye “asker olamaz” raporu hazırladıkları ortaya çıkarıldı.

Mehmet Sami İyisoy

RAPORLAR İNCELENDİ

Kuleli’ye 10 km mesafedeki Haydarpaşa GATA yerine örgütün o dönem daha etkin olduğu Hava Harp Okulu Yeşilyurt Polikliniği’nde muayeneye yollanan öğrencilere verilen raporların bilirkişi incelemesinde, “yetersiz tetkik ve muayeneye dayalı oluşturulduğu” tespit edildi. Askeri öğrencileri muayeneye yollayan tabur komutanının 15 Temmuz’da Boğaziçi Köprüsü’nü işgale yeltenen Yarbay Turgay Ödemiş olduğu, raporlarda imzaları bulunan Tabip Albaylar Erkan Bozkanat, Ayhan Algül, Tabip Yüzbaşları Hüseyin Günay, Kadir Çolakoğlu, Mustafa Aparcı, Tabip Binbaşı Ömer Sağlam ve Battal Altun’un ise 15 Temmuz’dan sonra KHK ile ordudan ihraç edildikleri belirlendi.

ŞÜPHELİ ÖLÜME MERCEK

  • İlk etapta tespit edilen 17 askeri tabibin yakalanması için geçtiğimiz hafta operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 9’u çıkarıldıkları mahkemece “FETÖ/PDY Terör Örgütü üyeliği, müteaddit kez eğitim hakkının engellenmesi ve müteaddit kez resmî belgede sahtecilik” suçlarından tutuklandı. Firari 5 şüpheliyle ilgili yakalama kararı çıkartılırken, şüphelilerden Psikiyatri Uzmanı Tabip Binbaşı Mehmet Sami İyisoy’un, soruşturmanın başlatılmasından kısa süre sonra 9 Mayıs 2019’da Eskişehir’de ormanlık bir alanda ölü bulunduğu öğrenildi. Olay, intihar olarak kayıtlara geçse de Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.

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