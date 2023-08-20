İpsala Yunanistan'daki yangın nedeniyle kapatıldı: Pazarkule'de yoğunluk oluştu

"Burada da bir yoğunluk oluşmuş durumda. İnşallah Allah'ın izniyle sağ salim gideriz. Normalde hep İpsala üzerinden gidiyorum. Buradan 200 kilometre kadar yolumuz uzayacak. Yunanistan'da otoban kapalı olduğu için belki şehirlerin içinden yola devam edeceğiz."