İpsala Yunanistan'daki yangın nedeniyle kapatıldı: Pazarkule'de yoğunluk oluştu

Yunanistan'daki yangın nedeniyle İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkışlar durduruldu.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, Yunanistan'da devam eden yangınlar sebebiyle İpsala Sınır Kapısı ile bağlantılı Yunanistan tarafındaki tüm yolların trafiğe kapatıldığı bilgisinin alındığı belirtildi.
Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle İpsala'dan geçemeyenler Pazarkule'ye yöneldi
Kapının kapatılması sonrası, Yunanistan'a geçmek isteyenler Pazarkule Sınır Kapısı'na yöneldi.
Yunanistan'a geçmek isteyen aralarında gurbetçilerin de olduğu pek çok kişi geçiş için Pazarkule'de yoğunluk oluşturdu.
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Yıllık izin sonrası yaşadığı Fransa'ya giden Samet Kaplan, 2 aylık iznin ardından dönüşe geçtiğini ancak bir aksilikle karşılaştığını söyledi.
Almanya'ya giden Hüseyin Yazgan da İpsala'dan Yunanistan'daki yangınlardan dolayı Pazarkule'ye yönlendirildiğini belirtti.