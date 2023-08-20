|
Gündem

İpsala Yunanistan'daki yangın nedeniyle kapatıldı: Pazarkule'de yoğunluk oluştu

İpsala Sınır Kapısı, Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle geçişlere kapatıldı. Karar sonrasında Pazarkule Sınır Kapısı'na yönelenler yoğunluk oluşturdu. Rotasını değiştirmek zorunda kaldığını ifade eden bir vatandaş, "Güzergahım aşağı yukarı 250 kilometre uzuyor." dedi.

21:44 . 20/08/2023 Pazar
AA
Yunanistan'daki yangın nedeniyle İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkışlar durduruldu.

Yunanistan'daki yangın nedeniyle İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkışlar durduruldu.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, Yunanistan'da devam eden yangınlar sebebiyle İpsala Sınır Kapısı ile bağlantılı Yunanistan tarafındaki tüm yolların trafiğe kapatıldığı bilgisinin alındığı belirtildi.

İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkışların, ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğu kaydedilen açıklamada,
"Çıkış yapmak isteyen yolcularımızın mağduriyet yaşamaması için Kapıkule Sınır Kapısı ile diğer sınır kapılarını tercih etmesi önem arz etmektedir."
ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle İpsala'dan geçemeyenler Pazarkule'ye yöneldi

Kapının kapatılması sonrası, Yunanistan'a geçmek isteyenler Pazarkule Sınır Kapısı'na yöneldi.

Yunanistan'a geçmek isteyen aralarında gurbetçilerin de olduğu pek çok kişi geçiş için Pazarkule'de yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşlar çaresiz: Güzergahım 250 kilometre uzadı

Yıllık izin sonrası yaşadığı Fransa'ya giden Samet Kaplan, 2 aylık iznin ardından dönüşe geçtiğini ancak bir aksilikle karşılaştığını söyledi.

İpsala Sınır Kapısı'ndaki görevlilerin, Yunanistan'da çok büyük bir yangın olduğunu belirterek, kendilerini Pazarkule'ye yönlendirdiğini anlatan Kaplan,
"Burada da bir yoğunluk oluşmuş durumda. İnşallah Allah'ın izniyle sağ salim gideriz. Normalde hep İpsala üzerinden gidiyorum. Buradan 200 kilometre kadar yolumuz uzayacak. Yunanistan'da otoban kapalı olduğu için belki şehirlerin içinden yola devam edeceğiz."
diye konuştu.

Almanya'ya giden Hüseyin Yazgan da İpsala'dan Yunanistan'daki yangınlardan dolayı Pazarkule'ye yönlendirildiğini belirtti.

Rotasını değiştirmek zorunda kaldığını ifade eden Yazgan,
"Güzergahım aşağı yukarı 250 kilometre uzuyor."
dedi.


#Yunanistan
#Edirne
#Yangın
#Pazarkule Sınır Kapısı
#İpsala Sınır Kapısı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Manchester City Kulübü hakkında tüm detaylar