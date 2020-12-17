Irak Başbakanı Kazımi Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Irak Başbakanı Mustafa Kazımi için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi karşılama töreni düzenlendi.
İkili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'yi Beştepe'de resmi törenle karşılandı. İkili ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirilecek. Ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilere her alanda ivme kazandırması hedefleniyor.
Terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığı masaya yatırılacak
İki ülke arasında tüm alanlardaki ilişkilere ivme kazandırması beklenen söz konusu ziyarette, terör örgütü PKK’nın Irak’taki varlığının masaya yatırılacağı ve Kazımi'nin terör örgütü PKK’nın Irak’taki illegal yapılanmasının son bulmasını öngören Sincar Anlaşması’nın uygulanması konusunda da Ankara’ya son bilgileri aktarması bekleniyor.
- Ziyarette iki ülke arasındaki ticari hacmin artırılması ve Türk şirketlerinin DEAŞ teröründen zarar gören bölgelerin yeniden imarı kapsamında Irak’taki yatırım projeleri de masadaki konular arasında olacak.