Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerinde düzenlenen hava harekâtlarında PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.