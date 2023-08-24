Irak ve Suriye'de PKK'ya büyük darbe: 1 Ocak'tan itibaren bin 102 terörist etkisiz hale getirildi

Millî Savunma Bakanlığının faaliyetlerine ilişkin haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk tarafından gerçekleştirilen toplantıda basın mensuplarıyla şu bilgiler paylaşıldı:





Son 1 haftada 40 terörist etkisiz hale getirildi

Başta kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere Bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları; şanlı tarihimizde “Zaferler Ayı” olarak bilinen ve müstesna başarıların kazanıldığı bu dönemde de devletimizin bekası, ülkemizin savunma ve güvenliği için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam etmektedir.





Bu vesileyle Mete Han’dan Sultan Alparslan’a, Fatih Sultan Mehmet’ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyor; önümüzdeki hafta gurur ve heyecanını hep birlikte yaşayacağımız 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü şimdiden kutluyor; aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmetle yâd ediyoruz.

24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 38 bin 445 teröristi etkisiz hâle getiren kahraman ordumuzun PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz ve kararlı mücadelesi devam etmektedir.





Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil son bir haftada 40 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylelikle 1 Ocak’tan itibaren etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 1.102’ye ulaşmıştır. Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir.





Diğer yandan Bakanlığımız; FETÖ ile mücadelesini de yeni bilgi, belge ve veriler ışığında bünyesinde FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek kararlılıkla sürdürmektedir, sürdürecektir.





Hududu geçmeye çalışan 351 şahıs yakalandı

Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarımızda;





- Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 351 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 10’u FETÖ mensubu olmak üzere 11’i terör örgütü üyesidir. 3 bin 395 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.





- Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5 bin 282’ye yükselmiş, yakalanan şahıslardan 255’i FETÖ mensubu olmak üzere toplam 380 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 141 bin 406 olmuştur.





Hudutlarımızın ve halkımızın güvenliği için sınır güvenliğinde etkin tedbirler alınmaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilgili bakanlık ve kamu kurumları ile koordineli olarak devam edilecektir.





Suriye'de taciz ve saldırıda bulunan 32 terörist etkisiz hale getirildi

24 Ağustos 2016 tarihinde ülkemizin ve sınırlarımızın güvenliğini tehdit eden teröristlere yönelik Suriye’nin kuzeyinde başlatılan ve binlerce DEAŞ’lı teröristin, göğüs göğüse mücadele ile etkisiz hâle getirildiği Fırat Kalkanı Harekâtı’nın yıl dönümünde Suriye’de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir.





Diğer taraftan operasyon bölgelerindeki güvenlik ve istikrarın sürdürülmesine yönelik gerekli tüm tedbirler alınmakta ve teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık verilmektedir.





Nitekim bu yılın başından itibaren harekât bölgelerimize terör örgütü tarafından 93 taciz ve saldırıda bulunulmuştur. 2’si son bir haftada gerçekleştirilen taciz ve saldırılarda kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 32’si son bir haftada olmak üzere 809 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.





BM Barış gücünün tek taraflı tutumunu kınıyoruz

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Ege ve Akdeniz’de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerini tavizsiz bir şekilde korumaya devam etmektedir.





Ülkemiz; tüm sorunların uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine ve müttefiklik ruhuna uygun, barışçıl metotlarla, karşılıklı saygı ve diyalog yoluyla çözülmesinden yanadır ve bunun için büyük çaba harcamaktadır.





18 Ağustos’ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenlik alanında bulunan Pile-Yiğitler yol inşasına Birleşmiş Milletler Barış Gücü tarafından yapılan, barış Gücü’nün tarafsızlığıyla çelişen, çözümsüzlüğü körükleyen kabul edilemez müdahaleyi ve tek taraflı tutumu şiddetle kınıyor; garantör devlet olarak uluslararası anlaşmalar ve uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklar çerçevesinde geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.

Tahıl girişiminin devamı için temaslar devam ediyor

Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında yaşanan, bölgemizin ve dünyanın güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil eden gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyoruz. Rusya Federasyonu tarafından durdurulan Tahıl Girişimi’nin devamına yönelik BM, Rusya Federasyonu ve Ukrayna yetkilileri ile temaslarımız Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak devam etmektedir.





Ayrıca huzur denizi olarak anılan Karadeniz'de başından beri kıyıdaş ülkelerin barış, diyalog, huzur ve refah içinde yaşamasından yana olduğumuzu dile getiriyor; mevcut güvenlik dengesinin ‘Bölgesel Sahiplik İlkesi’ çerçevesinde sürdürülmesi ve şu ana kadar tarafsız, adil ve itidalli bir şekilde uyguladığımız Montrö Sözleşmesi ile kurulan statükonun korunması gerektiğine inanıyoruz.





Türkiye Cumhuriyeti, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edecektir.

22 ülkenin katılımıyla spirit 2023 tatbikatı gerçekleştirildi

BM, NATO, AB, AGİT ve ikili ilişkiler kapsamında birçok coğrafyada başarıyla görev yapan kahraman Mehmetçik; tarihimize, kültürümüze ve atalarımıza yaraşır şekilde küresel barış ve istikrara katkı sağlamakta, aynı zamanda eğitim / tatbikat faaliyetlerine de aralıksız devam etmektedir. Bu çerçevede, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçaklarımız tarafından;





- 18 Ağustos’ta NATO Deniz Muhafızı Harekâtı kapsamında Doğu Akdeniz bölgesinde,





- 22 Ağustos’ta ise Güvence Tedbirleri kapsamında Romanya hava sahasında görev icra edilmiştir.

Bugün de NATO Müttefik Hava Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri ile eş güdümlü yürütülen Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında Romanya hava sahasında icra edilmesi planlanan Entegre Hava Füze Savunması faaliyetine Hava Kuvvetlerimiz tarafından katılım sağlanacaktır. Ayrıca

ABD, Avrupa ve Afrika Kara Komutanlığı koordinatörlüğünde yürütülen ve 21 ülke ile birlikte Türkiye’nin de yer aldığı Agile Spirit 2023 Tatbikatı’nın;





- Fiilî arazi ve bilgisayar destekli komuta yeri safhası 21 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Tiflis/Gürcistan’da icra edilmektedir.





- Katılımcı ülkelerin kara kuvvetleri unsurlarını yürütülecek çok uluslu karma harekâta hazırlamak, çok uluslu birliğin eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliğini geliştirmek amacıyla düzenlenen Tatbikat’ın hava indirme safhası ise Silahlı Kuvvetlerimiz ile ABD, Avrupa ve Afrika Kara Komutanlığının katılımıyla 22-23 Ağustos tarihlerinde ilk kez Kayseri’de icra edilmiştir.





Yine USS GERALD R. FORD Uçak Gemisi Görev Grubu ile TCG ANADOLU, TCG GÖKSU ve TCG GEDİZ arasında, 21-24 Ağustos tarihleri arasında Doğu Akdeniz’de ikili eğitimler (Hava Savunma, Muhabere ve Fotoğraf Çekme) icra edilmektedir. Söz konusu faaliyete ABD Donanmasına bağlı uçaklar ve Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar da eğitim uçuşları ile katılım sağlamaktadır.





Ayrıca ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS MOUNT WHİTNEY gemisi 18-20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul’a liman ziyareti gerçekleştirmiştir.





Tüm halkımızı TEKNOFEST'e bekliyoruz

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve teşvikiyle yerlilik ve millîlik oranı yüzde 80’lere ulaşan ve bu alanda marka hâline gelen savunma sanayi ürünlerimiz ile Silahlı Kuvvetlerimiz her geçen gün daha da güçlenmekte ve caydırıcılığını artırmaktadır.





Bu kapsamda muhtelif silah sistemlerine ve mühimmata yönelik devam eden modernizasyon projelerine ait yıllara sâri tedarik planı kapsamında çeşitli cins ve miktarda harp silah ve araç gereçleri Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine dâhil edilmektedir.





Ayrıca 30 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında 11’inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı Etimesgut/Ankara’da gerçekleşecek ve Millî Savunma Bakanlığı olarak bağlı birim ve kuruluşlarımızla katılacağımız dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’e gençlerimiz başta olmak üzere tüm halkımızı bekliyoruz.





Çanakkale'deki yangın söndürme çalışmalarına 10 helikopterle destek sağlıyoruz

Başta deprem sonrası hayatın normalleştirilmesi olmak üzere orman yangınları ve diğer afetlerle mücadele çalışmaları ilgili bakanlık ve kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde yürütülmektedir.





Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından oluşturulan Rezerv Güç ile yangın söndürme çalışmalarına sağlanan destek de aralıksız sürdürülmektedir.





Bu çerçevede, Silahlı Kuvvetlerimize ait uygun teçhizata sahip uçak ve helikopterler ile farklı bölgelerde çıkan 20 orman yangınının söndürülmesine katkı sağlanmıştır. Helikopter ve uçaklarımız tarafından şimdiye kadar 1.072 sorti yapılarak yangınlara müdahale edilmiştir.





Bu kapsamda son olarak Çanakkale’de meydana gelen yangını söndürme çalışmalarına 10 helikopter ile 379 sorti uçuş yapılarak destek verilmiş ve verilmeye devam edilmektedir. Gelen anlık taleplere istinaden görevlendirmeler ve destek faaliyetleri sürdürülmektedir.





Tabip subay ve sağlık astsubayı ihtiyacı için askeri öğrenci alımı yapılacak

Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin tabip subay ve sağlık astsubayı ihtiyacının karşılanması maksadıyla Tıp, Diş, Eczacılık Fakültelerine ve Sağlık Meslek Yüksekokullarına Millî Savunma Bakanlığı nam ve hesabına okutulmak ve 2023-2024 yılında eğitime başlamak üzere askerî öğrenci alınacaktır.





Temin Faaliyetinin 2’nci seçim aşamaları 28-29 Ağustos tarihleri arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı/Ankara’da icra edilecektir.





Sonuç olarak gücünü bağrından çıktığı asil Türk milletinin sevgisi ve güveninden alan, mazisi zaferlerle dolu kahraman ordumuz; terörle mücadeleden sınır güvenliğine, uluslararası misyonlardan insani yardım faaliyetlerine kadar çok geniş bir alanda kendisine verilen tüm görevleri şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getirecek; dünyanın en güçlü ve en güvenilir orduları arasındaki yerini tahkim edecek ve asil milletimizin gurur kaynağı olmayı sürdürecektir.



