Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi devam edecek!" ifadeleri kullanıldı.