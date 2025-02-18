Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Açıklama MSB'nin sosyal medya hesabından yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi devam edecek!" ifadeleri kullanıldı.
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