Gündem Irakın kuzeyinde üç terörist etkisiz hale getirildi
YEREL GÜNDEM

Irak'ın kuzeyinde üç terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde üç terörist etkisiz hale getirildi.

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Haber Merkezi AA
Irakın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Terörist neredeyse hedef orası

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir mağarada tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.

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Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Dakikada 80 atış yapan Milli Deniz Topu
FOTOĞRAF 13
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dakikada 80 atış yapan Milli Deniz Topu’nun görüntüsünü ilk kez paylaştı.
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MSB Twitter hesabından dakikada 80 atış yapan Milli Deniz Topu’nun görüntüsünü ilk kez paylaştı.
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Paylaşımda, “Milli Savunma Bakanlığının tasarım ve performans sorumluluğunda İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve MKE ile birlikte geliştirilen 7662 mm Milli Deniz Topu, dakikada 80 atış yapabiliyor” ifadelerine yer verdi.
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76mm 62 kalibre Milli Deniz Topu; hava savunma harbi, su üstü harbi ve kara bombardımanı görevlerinde kullanılabilecek.
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Dakikada 80 atım hızına ve 5 farklı atış moduna sahip. Standart mühimmat ile 16 km, artırılmış menzilli mühimmat ile 20 km etkili menzil sunuyor.

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen Mili Deniz Topu, henüz daha gemiye entegre edilmeden yabancı birliklerin ilgisini çekti ve 3 ülkeyle sözleşme imzalama aşamasına gelindi.
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MKE AŞ Genel Müdürü Akdere konuyla ilgili açıklamasında, “dost ve müttefik ülkelerden 3 tanesiyle de Deniz Topu Projesi ile ilgili sözleşme imzalama aşamasına geldik.\" ifadesini kullandı.
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Milli Deniz Topu 76-62 mm özellikleri
Menzil: 16 km (standart mühimmat ile), 20 km (artırılmış menzilli mühimmat ile)
Namlu Çapı: 76mm
Namlu Uzunluğu: 4.700mm
Namlu Soğutması: Su Soğutma Sistemine sahip
Atım Hızı: Azami 80 atışdk
Mühimmatsız Ağırlık: 7.500kg
Drisa Limiti: 360° (Slip Ring ile)
İrtifa Limiti: -15°+85°
Güç Gereksinimi: 440V, 3 Faz, 60Hz, 115V, 2 Faz, 60Hz
Operasyon: Hava savunma harbi, su üstü harbi, kara bombardımanı
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Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Dakikada 80 atış yapan Milli Deniz Topu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dakikada 80 atış yapan Milli Deniz Topu'nun görüntüsünü ilk kez paylaştı. Gemi üzerine yerleştirilecek Milli Deniz Topu'nun Mavi Vatan'ın korunmasında önemli bir güç olması bekleniyor.

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