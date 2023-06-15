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Irak'ın kuzeyinde PKK'ya bir darbe daha: Altı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakanlık, "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." mesajında bulundu. Öte yandan MSB, bugün Tel Rıfat ve Münbiç bölgesinde terör hedeflerinin yerle bir edildiğini ve 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

19:11 . 15/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Irak'ın kuzeyinde altı PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde altı PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Türkiye'nin terör örgütü PKK'yı kurutma operasyonları tüm hızıyla devam ediyor.

Bugün on altı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sonrası, yeni bir operasyonun düğmesine basıldı. Operasyon sonucu altı PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Operasyonu resmi Twitter hesabından, "Terörist neredeyse hedefimiz orası" sözleriyle duyuran Bakanlık, "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." mesajında da bulundu.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, bugün Tel Rıfat ve Münbiç bölgesinde terör hedeflerinin yerle bir edildiğini ve 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini; bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 57'ye yükseldiğini açıklamıştı.

#Irak'ın Kuzeyi
#Operasyon
#Terör Örgütü
#PKK
#Milli Savunma Bakanlığı
#MSB
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