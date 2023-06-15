Irak'ın kuzeyinde PKK'ya bir darbe daha: Altı terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin terör örgütü PKK'yı kurutma operasyonları tüm hızıyla devam ediyor.

Bugün on altı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sonrası, yeni bir operasyonun düğmesine basıldı. Operasyon sonucu altı PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.