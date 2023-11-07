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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 12 terör hedefi imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendiğini ve 12 terör hedefinin imha edildiğini açıkladı. Bakanlık, düzenlenen hava harekatında sorumlu düzeyde teröristlerin de etkisiz hale getirildiğini aktararak, "Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." dedi.

Semih Bozkuş
19:40 - 7/11/2023 Salı
Güncelleme: 19:53 - 7/11/2023 Salı
Yeni Şafak
TSK'dan hava harekatı (Arşiv)

TSK'dan hava harekatı (Arşiv)

Türkiye terör hedeflerini yerle bir etmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), X hesabından yaptığı paylaşım ile Irak'ın kuzeyinde hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.

Gara ve Kandil'de bulunan terör hedeflerine yönelik düzenlenen harekat sonucu içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 12 hedef imha edildiği belirtildi.

İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirildiği de kaydedildi.

"Sorumlu düzeyde teröristler etkisiz hale getirildi"

Terörle mücadelenin tek bir terörist kalmayana dek devam edeceği belirtilen Bakanlığın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 7 Kasım, 2023 saat 18.00'da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 12 hedef imha edilmiştir.

İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu harekâtlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."





#Hava Harekatı
#TSK
#Irak'ın Kuzeyi
37 dakika önce
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