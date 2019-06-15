Hakurk'ta Pençe Harekatı ile PKK'nın depoları imha edildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatıyla imha edildi.
PENÇE DEVAM EDİYOR
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Pençe Harekatı'nın devam ettiği belirtildi.
Paylaşımda, bölgede tespit edilen PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depolarının hava harekatıyla vurulduğu bildirildi.
Irak kuzeyi Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekâtı ile vuruldu.#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/r6UBeuwxF8
Irak kuzeyi Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekâtı ile vuruldu.#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/r6UBeuwxF8— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 15 Haziran 2019