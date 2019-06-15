Gündem Hakurkta Pençe Harekatı ile PKKnın depoları imha edildi
ANKARA

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Hakurk'ta Pençe Harekatı ile PKK'nın depoları imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, ''Irak kuzeyi Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekâtı ile vuruldu'' denildi.

Haber Merkezi IHA
Arşiv
Arşiv

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatıyla imha edildi.

PENÇE DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Pençe Harekatı'nın devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, bölgede tespit edilen PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depolarının hava harekatıyla vurulduğu bildirildi.
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