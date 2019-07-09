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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist öldürüldü

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Metina bölgelerine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatlarıyla 3 terörist etkisiz hale getirildi.

HAVADAN TERÖRİSTLERE BOMBA YAĞDI

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli şekilde Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatlarda, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

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