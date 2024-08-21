Irak'ta siyasi parti liderinden PKK'ya tepki: Ülkenin kalkınmasını engelliyorlar

"Türkmen kardeşlerimiz ve Arapların bir bölümü ile KDP razı değil"
Abdulaziz, Irak ve IKBY hükümetlerinin, terör örgütü PKK'nın bulunduğu bölgelerde nüfuzlarını artırması gerektiğini kaydederek, bu şekilde hem halkın huzur içinde yaşayabileceği hem de bölgenin gelişim yoluna girebileceğini vurguladı.
Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile terör örgütü PKK arasındaki işbirliği ve Süleymaniye Havalimanı'nın kapalı olmasıyla ilgili olarak da Abdulaziz, "Havalimanının komşulara karşı faaliyetlerde kullanılmayacağına dair güvence verilmesi için bir mekanizma kurulabilir." dedi.
Kerkük'te, KYB girişimleriyle, Türkmenler ile KDP ve bazı Arap meclis üyelerinin dışlanarak oluşturulan yerel yönetimle ortaya çıkan mevcut durumun da sorunlara yol açabileceğini vurgulayan Abdulaziz, "Türkmen kardeşlerimiz ve Arapların bir bölümüyle KDP durumdan razı değil. Rahatsızlıklar karışıklığa yol açabilir." diye konuştu.