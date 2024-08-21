Irak'ta siyasi parti liderinden PKK'ya tepki: Ülkenin kalkınmasını engelliyorlar

"PKK, Kürt yönetimi için sorundur. PKK, bulunduğu bölgelerin kalkınmasını ve gelişmelerini engelliyor. Kandil'den Şerbajer ve Pencivin ilçelerine kadar varlar. Bu, bölgenin güvenliği için kötü bir durum. Özellikle içinden geçtiğimiz günler çok hassas. Gerginlik artar ve kontrolden çıkarsa Kerkük ve Süleymaniye de bundan nasibini alır. Böyle olursa başka bir güç durumdan istifa edip bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyebilir."