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POLİTİKA

Irak’ta ‘üçüncü taraf’ paniği

Irak’ın başkenti Bağdat’ta cuma akşamı göstericilere ateş açılması ve bıçaklı saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e yükseldi. Gözler ‘üçüncü taraf’ olarak tabir edilen meçhul kişilere çevrildi. Dikkatler İran’a yakın Iraklı Şii milisler üzerinde yoğunlaşmış durumda.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Irak
Irak

Irak'ın başkenti Bağdat'ta cuma akşamı göstericilere ateş açılması ve bıçaklı saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi. Associated Press'e konuşan sağlık ve güvenlik yetkilileri, saldırılarda en az 120 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Güvenlik güçleri, göstericilere saldıran kişilerin kimliklerini belirleyemediklerini açıklarken, Irak ordusu göstericileri korumak için kente asker konuşlandıracağını duyurdu. Saldırılar üzerine gözler yeniden tetiği çeken 3'üncü taraf olarak tabir edilen meçhul kişilere çevrildi. Avrupa Birliği'nin (AB) Irak Büyükelçisi Martin Huth da konuya dikkat çekerek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Suçlu unsurlarca gece göstericilerin ve güvenlik güçlerinin öldürülmesi dolayısıyla derin üzüntü ve kızgınlık içindeyim." ifadelerini kullandı. Huth, açıklamasında "Gerçekten 3'üncü taraf ve saldırganlar kim?" diye sordu. AB yetkilisinin "kim" sorusuna Iraklılardan cevap yağdı. Yorumlarda genellikle İran'a yakın Iraklı Şii milislere atıfta bulunuldu.

YAPTIRIMLAR SONRASI SALDIRI

Göstericilere saldırının, ABD Hazine Bakanlığının Iraklı 4 kişiyi "insan hakları ihlalleri" ve "yolsuzluk" nedeniyle yaptırım listesine almasından sonra gelmesi de dikkatlerden kaçmadı. Yaptırımların, Haşdi Şabi'ye bağlı ve İran'a çok yakın olan Asaib Ehli'l Hak Örgütü lideri Kays el-Hazali, kardeşi Leys el-Hazali ve örgütün diğer bir liderini kapsadığı belirtilmişti. Hazine Bakanlığı'nın açıklamasında, 3 milis liderinin "barışçıl protestoculara ateş açtığı, onlarca masum sivili öldürdüğü" ifadeleri yer almış, yaptırımların ayrıca Haşdi Şabi Emniyet Müdürü Hüseyin Falih el Lami'yi de kapsadığı belirtilmişti. Reuters haber ajansı geçen ay Ebu Zeynep lakabıyla tanınan Lami'nin, protestoculara ateş açılması emrini verdiğini bildirmişti.

Sadr'ın evine SİHA saldırısı

  • Mukteda es-Sadr
  • Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın Necef kentindeki evine kime ait olduğu bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendi. Sadr'a yakınlığıyla bilinen Muhammed Salih el Iraki, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, SİHA saldırısının, Sadr'ın Bağdat ve Necef'teki göstericilerin silahlı saldırıya maruz kalmasından sonra yaptığı "göstericileri koruma" çağrısıyla geldiğine dikkat çekti. Açıklamada, saldırıda can kaybı olup olmadığına dair herhangi bir bilgi verilmedi.

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