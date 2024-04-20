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İran Dışişleri Bakanı: İsrail saldırısı oyuncak uçurmak gibiydi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan İsrail'in saldırısı için "İran'da çocuklarımızın kullandığı oyuncak gibi iki üç tane quadcopter uçurmak gibiydi." ifadelerini kullandı.

13:14 - 20/04/2024 Cumartesi
Güncelleme: 13:15 - 20/04/2024 Cumartesi
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Hüseyin Emir Abdullahiyan
Hüseyin Emir Abdullahiyan

Dünya Gazze'deki soykırımı konuşurken dikkatler İran ve İsrail arasında oluşturulan suni gerilime yönlendirilmeye çalışılıyor.


İran geçtiğimiz günlerde İsrail'i İHA'lar ile hedef aldığını iddia etmiş ancak herhangi bir zaiyata neden olmamıştı. İsrail'de dün sabah saatlerinde İran'da saldırı girişiminde bulunmuş ancak bu girişime dair de medyaya yansıyan haberler dışında her hangi bir somut bulgu elde edilememişti.


İran Dışişleri Bakanı
Hüseyin Emir Abdullahiyan
, New York'tan ayrılmadan önce Amerikan NBC televizyon kanalına verdiği röportajda, İsrail ve İran arasındaki gerilime dair açıklamalarda bulundu.

Abdullahiyan, İsrail'in İsfahan kentine düzenlediği iddia edilen saldırı ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.


Oyuncak benzetmesi


Emir Abdullahiyan
"Savunma sistemimiz istihbarat sistemidir. İsfahan semalarında 2 veya 3 küçük kuşun tamamı hedef alınıp vuruldu.
Silahlı kuvvetlerimizin hazırlığı her zaman yüzde yüz. Olan şey herhangi bir saldırı değildi. Uçuş, çocuklarımızın İran'da kullandığı oyuncaklara eşit olan iki veya üç adet quadcopter'dan oluşuyordu ve kimsenin bizi bilgilendirmeye çalışmasına değmezdi."
dedi.





#Hüseyin Emir Abdullahiyan
#İran
#İsrail
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