İran Dışişleri Bakanı: İsrail saldırısı oyuncak uçurmak gibiydi

Dünya Gazze'deki soykırımı konuşurken dikkatler İran ve İsrail arasında oluşturulan suni gerilime yönlendirilmeye çalışılıyor.
İran geçtiğimiz günlerde İsrail'i İHA'lar ile hedef aldığını iddia etmiş ancak herhangi bir zaiyata neden olmamıştı. İsrail'de dün sabah saatlerinde İran'da saldırı girişiminde bulunmuş ancak bu girişime dair de medyaya yansıyan haberler dışında her hangi bir somut bulgu elde edilememişti.
Abdullahiyan, İsrail'in İsfahan kentine düzenlediği iddia edilen saldırı ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.