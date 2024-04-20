İran Dışişleri Bakanı: İsrail saldırısı oyuncak uçurmak gibiydi

Silahlı kuvvetlerimizin hazırlığı her zaman yüzde yüz. Olan şey herhangi bir saldırı değildi. Uçuş, çocuklarımızın İran'da kullandığı oyuncaklara eşit olan iki veya üç adet quadcopter'dan oluşuyordu ve kimsenin bizi bilgilendirmeye çalışmasına değmezdi."