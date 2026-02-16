İran’a ablukada anlaştılar: Trump ile Netanyahu'nun hedefi petrol

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht-Revançi, BBC haber kanalına verdiği demeçte, ABD’nin İran'a uyguladığı yaptırımlar kaldırılırsa nükleer programda tavizler vermeye hazır olduklarını belirtti. Tahran yönetimi, nükleer bir anlaşmaya varmak için elindeki yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumu seyreltmeyi teklif etti. Taht-Revançi, bu adımın İran’ın uzlaşma konusundaki istekliliğinin bir kanıtı olduğunu kaydederek Washington’un yaptırımları kaldırma konusunda samimi olması durumunda anlaşmanın yolunun açılacağını ifade etti. Umman’da gerçekleştirilen dolaylı görüşmelerin olumlu bir yönde ilerlediğini kaydeden Revançi, ikinci tur müzakereler öncesinde "topun artık Amerika’nın sahasında" olduğunu vurguladı. İran, görüşmelerin yalnızca nükleer dosya ile sınırlı kalmasını ve balistik füze programının pazarlık dışında tutulmasını şart koşuyor.