Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Kanada İran bağlantılı 7 kişiye yaptırım uyguladı

Kanada İran bağlantılı 7 kişiye yaptırım uyguladı

10:2815/02/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Kanada Dışişleri Bakanlığı, İran ile bağlantılı 7 kişiye ek yaptırım kararı alındığını duyurdu.

Kanada Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan açıklamada, İran'a yönelik özel düzenlemeler kapsamında yeni yaptırım kararları alındığı belirtildi.

Açıklamada, "İran yönetiminin yalnızca kendi ülkesinde değil, yurt dışında da baskı ve şiddet yöntemlerine başvurduğu ve bu eylemlerinin kabul edilemez olduğu" ifade edildi.

Yaptırım listesine 7 kişinin eklendiği duyurulan açıklamada, bu kişilerin İran'ın sınır ötesi faaliyetleriyle bağlantılı olduğu kaydedildi.




#Anita Anand
#İran
#Kanada
#yaptırım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 15 Şubat Pazar maç programı