Pezeşkiyan'dan dikkat çeken ekonomi çıkışı: Toplumumuz yaralı

23:3715/02/2026, Pazar
Pezeşkiyan, ekonomik baskıların toplumsal etkisine dikkat çekti.
Pezeşkiyan, ekonomik baskıların toplumsal etkisine dikkat çekti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkedeki ekonomik sıkıntıların toplumsal etkilerine dikkat çekerek çarpıcı uyarılarda bulundu. Yüksek enflasyon ve dış baskıların halkı zorladığını belirten Pezeşkiyan, mevcut durumun tedavi edilmemesi halinde tüm toplumu etkileyeceğini söyledi. Protestolara ilişkin tutuklamalarla ilgili de inceleme talimatı verildiği açıklandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesindeki ekonomik sorunlara işaret ederek, "Toplumumuz yaralı ve bu yara tedavi edilmezse tüm toplumu etkileyebilir." dedi.

Entekhab haber sitesine göre, Pezeşkiyan, Bakanlar Kurulu Toplantısı’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Bu yara tedavi edilmezse tüm toplumu etkileyebilir"

Pezeşkiyan, İran'daki ekonomik sorunlar ve yüksek enflasyonun halk üzerinde olumsuz etkiler bıraktığını belirterek, "Halk geçim noktasında sıkıntı çekiyor. Buna ilave olarak dış baskılar da mevcut. Ayrıca İran'ın düşmanları ekonomik baskıların artırılması gerektiğini söylüyor. Toplumumuz yaralı ve bu yara tedavi edilmezse tüm toplumu etkileyebilir." diye konuştu.

Tutuklu sanatçılar için talimat

Pezeşkiyan, İran'da 28 Aralık 2025'te başlayan protestolarda tutuklanan sanatçılarla ilgili de açıklamalarda bulundu.

İstihbarat Bakanlığına, "varsa eğer" tutuklu sanatçıların durumlarının incelenmesi için talimat verdiğini söyleyen Pezeşkiyan, konunun takipçisi olduklarını ve sorunun kısa sürede çözüleceğini dile getirdi.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonucu ülke yönetimi internet erişimini engellemiş, 8-9 Ocak günlerinde emniyet güçleri protestolara müdahale ederek bastırmıştı.



