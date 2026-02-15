Pezeşkiyan'dan dikkat çeken ekonomi çıkışı: Toplumumuz yaralı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesindeki ekonomik sorunlara işaret ederek, "Toplumumuz yaralı ve bu yara tedavi edilmezse tüm toplumu etkileyebilir." dedi.

Pezeşkiyan, İran'daki ekonomik sorunlar ve yüksek enflasyonun halk üzerinde olumsuz etkiler bıraktığını belirterek, "Halk geçim noktasında sıkıntı çekiyor. Buna ilave olarak dış baskılar da mevcut. Ayrıca İran'ın düşmanları ekonomik baskıların artırılması gerektiğini söylüyor. Toplumumuz yaralı ve bu yara tedavi edilmezse tüm toplumu etkileyebilir." diye konuştu.