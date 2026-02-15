Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Arakçi: Münih Güvenlik Konferansı'nın sirke dönüşmesini görmek üzücü

Arakçi: Münih Güvenlik Konferansı'nın sirke dönüşmesini görmek üzücü

09:2915/02/2026, Pazar
DHA
Sonraki haber
Arakçi, Münih Güvenlik Konferansı ile Avrupa Birliği’nin (AB) İran’a yönelik tutumuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Arakçi, Münih Güvenlik Konferansı ile Avrupa Birliği’nin (AB) İran’a yönelik tutumuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, “Ciddi bir etkinlik olan Münih Güvenlik Konferansı’nın, İran söz konusu olduğunda Münih Sirki’ne dönüşmesini görmek üzücü” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Münih Güvenlik Konferansı ile Avrupa Birliği’nin (AB) İran’a yönelik tutumuyla ilgili sanal medya hesabından açıklamada bulundu. Arakçi, AB’nin İran’da neler olup bittiğini anlayamaması nedeniyle kafasının karışmış göründüğünü bildirdi. Arakçi, “Genellikle ciddi bir etkinlik olan Münih Güvenlik Konferansı’nın, İran söz konusu olduğunda Münih Sirki’ne dönüşmesini görmek üzücü. Şovun, gerçek içeriğin önüne geçtiği bu durum önemli mesajlar içeriyor. Stratejik açıdan amaçsız bir AB, bölgemizdeki tüm jeopolitik ağırlığını kaybetmiş durumda. Özellikle Almanya, bölgesel politikasını tamamen İsrail’e teslim etme konusunda öncülük ediyor. Avrupa’nın genel gidişatı, en hafif ifadeyle vahim” ifadelerini kullandı.

Avrupa’nın İran’ın nükleer programına ilişkin yürütülen mevcut müzakerelerde etkisiz kaldığını kaydeden Arakçi, “Tüm bunlar pratikte ne anlama geliyor? AB ve E3’ün (Almanya, İngiltere ve Fransa) felç olması ve etkisizliği, İran’ın nükleer programına ilişkin mevcut görüşmelerin etrafında şekillenen dinamiklerde kendini gösteriyor. Bir zamanlar önemli bir muhatap olan Avrupa artık ortada yok. Bunun yerine, bölgedeki dostlarımız, eli boş ve dışarıda kalmış bir E3’ten çok daha etkili ve yardımcı” açıklamasında bulundu.




#İran
#Dışişleri Bakanı
#Abbas Arakçi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 15 Şubat Pazar maç programı