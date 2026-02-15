Filistin Ramazan'a yokluk içinde giriyor

İşgalci İsrail ordusunun iki yıl boyunca soykırım işlediği Gazze’de, derme çatma çadırlarda yaşama tutunmaya çalışan 2,3 milyon Filistinli İsrail’in ihlal ve saldırılarının yanı sıra iklim koşullarının etkileriyle de mücadele etmek zorunda kalıyor. İsrail, yaklaşık iki yıl aradan sonra kısıtlı şekilde açılan Refah Sınır Kapısı'ndan Filistinlilerin Gazze Şeridi'ne dönüşünü engellemek için "muhbirlik" teklif ediyor veya Mısır'a dönmemeleri durumunda "mal varlıklarına el koyma" tehdidinde bulunuyor.

"YA MUHBİR OL YA DA GİREMEZSİN"

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi'nin 5 Şubat'ta yayınladığı açıklamada, Gazze’ye dönen Filistinlilerin milisler tarafından kelepçelendiğine, gözlerinin bağlandığına ve tehdit edildiğine ilişkin kanıtlar olduğu duyuruldu. Gazze’ye dönmek isteyen Filistinlilerin sınırda İsrail destekli Ebu Şebab milisleri tarafından karşılandıktan sonra İsrail ordusunun kontrol noktasına götürüldükleri aktarılan açıklamada, "Gazze'ye dönen Filistinliler, alıkonulduktan sonra ellerinin kelepçelendiği, gözlerinin bağlandığı ve Gazze'ye geçmeleri durumunda mal varlıklarına el konulmakla tehdit edildiklerini anlattı" denildi. Filistinlilerin Refah Sınır Kapısı'ndan geçerken aşağılayıcı soruşturma ve hakarete varan üst aramalarına maruz kaldıklarını belirttiklerine işaret edilen açıklamada, "Filistinliler, aileleri ile birlikte Mısır'a geri dönmeleri veya İsrail lehine muhbir olmaları için kendilerine para teklif edildiğini aktardı" bilgisi verildi.

5 KONTROLDEN GEÇİYORLAR

Gazze'ye dönenlerin 5 ayrı kontrol noktasından geçmek zorunda kaldıklarına değinilen açıklamada, "Bu kontrol noktaları da Mısır, Filistin yönetimi, Avrupa Birliği temsilcileri, İsrail destekli milisler ve son olarak da İsrail ordusu olarak sıralanıyor" denildi. İsrail devlet televizyonu KAN da 11 Şubat'ta İsrail ordusunun, Refah'taki geçişlerde Ebu Şebab milislerinin üst aramaları çalışmalarında yer almasına izin verdiğini aktarmıştı. İsrail'deki Arap Azınlıkların Hakları Hukuk Merkezi (Adalah) ve Gisha-Maslak Merkezi yaptığı açıklamada, Gazze'ye dönmek isteyenler yönelik uygulanan "kötü muamele politikası ve hukuk dışı kısıtlamaların" durdurulmasını talep ederek, yapılanları "zorla yerinden etme" olarak nitelendirdi.

KUŞATMA ALTINDA DÖNÜŞ

Filistinli Adil İmran ise sosyal medyada yer alan tanıklığında, silahlı kişilerin otobüsleri durdurarak kendilerini askeri araçlarla Refah ile Han Yunus arasındaki Morag bölgesine götürdüğünü, burada arandıktan sonra İsrail ordusuna teslim edildiklerini söyledi. Emani İmran da silahlı grupların eşyalarına el koyduğunu, ardından İsrail askerlerinin kendilerini tek tek sorguya çekerek Gazze'den ayrılma ve geri dönme nedenlerini sorduğunu belirtti. Mısır'daki tedavi sürecinin ardından dönen yaşlı bir Filistinli kadın ise "Otobüsümüz önlü arkalı askeri araçlarla kuşatıldı ve İsrail ordusunun kontrolündeki bir bölgeye götürüldük. Burada Gazze içindeki Ebu Şebab milislerinin lideri Gassan ed-Dehini'nin sözde Terörle Mücadele Birimi'ne teslim edildik. Yaklaşık 3 saat süren sorguda, sorular sorarak korku yaymaya çalıştılar" şeklinde konuştu.





BU KEZ KUM FIRTINASI VURDU

Gazze'de İsrail'in şiddetli saldırılarından kurtulabilen Filistinliler, temel ihtiyaçlar ve tıbbi malzemelerin eksikliği, yer yer etkili olan şiddetli soğuk ve fırtınalı hava ile son olarak etkili olan kum fırtınasından ciddi zorluklar yaşıyor. Fırtınalı hava toz veya kumdan koruma sağlayamayan çadırlarda temel ihtiyaçların güçlükle elde edilebildiği şartlarda yaşayan Filistinlilerin sıkıntılarına bir yenisini ekledi. Başta kronik göğüs hastalıklarından muzdarip kişiler olmak üzere yerinden edilen Filistinliler, yırtık çadırlardaki güvenlik eksikliği nedeniyle kum fırtınsaı sonucunda sağlık problemleri yaşamaktan endişe ediyor.



