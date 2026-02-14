Yeni Şafak
İDDEF ramazanda 56 ülkede yardım çalışması yapacak

10:3014/02/2026, Cumartesi
G: 13/02/2026, Cuma
AA
Foto: AA
Foto: AA

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), ramazanda Gazze başta olmak üzere savaş, yoksulluk ve krizlerin gölgesinde yaşam mücadelesi veren ihtiyaç sahipleri için 56 ülkede yardım çalışması yapacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ramazan çalışmalarını "Seninle Bereketlensin" sloganıyla başlatan İDDEF, Gazze'de süregelen insanlık dramı başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdur coğrafyalarda umut olmaya hazırlanıyor.

İDDEF, ramazan boyunca 56 ülkede 310 bölgede ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak.

Hayırseverlerin emanet ettiği zekat, fitre, fidye, kumanya, iftar ve diğer yardımları Türkiye dahil Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'daki yoksul kimselere, açlık ve kuraklıkla mücadele eden bölgelere, iç savaşların gölgesinde yaşamını sürdürmeye çalışan ailelere, medreselerde ücretsiz eğitim gören öğrencilere ve onların ihtiyaç sahibi ailelerine ulaştırmayı planlayan İDDEF, iftar organizasyonlarıyla da savaş ve yoksullukla mücadele eden bölgelerde binlerce kardeşlik sofrası kuracak.

Federasyon, Gazze'de tüm yıl olduğu gibi ramazanda da sıcak yemek, kumanya ve acil insani yardım çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

Hayırseverler, ramazan bağışlarını İDDEF'in internet sitesi üzerinden online, banka üzerinden, temsilciliklerden ya da çağrı merkezi aracılığıyla gerçekleştirebiliyor.

