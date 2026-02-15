Ateşkesi ihlal eden İsrail Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenledi

İsrail’in, Kasım 2024’te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarını sürdürdüğü belirtiliyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın haberine göre, İsrail uçakları Nebatiye vilayetine bağlı el-Tuffah bölgesindeki Yukarı Humin beldesi dışındaki El-Hamila bölgesini hedef alan bir dizi saldırı gerçekleştirdi.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.