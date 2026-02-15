Yeni Şafak
Ateşkesi ihlal eden İsrail Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenledi

08:0415/02/2026, Pazar
AA
Hizbullah’a ait altyapı unsurlarının hedef alındığı öne sürüldü.
Hizbullah’a ait altyapı unsurlarının hedef alındığı öne sürüldü.

İsrail savaş uçaklarının, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye vilayeti kırsalına yönelik hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

İsrail’in, Kasım 2024’te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarını sürdürdüğü belirtiliyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın haberine göre, İsrail uçakları Nebatiye vilayetine bağlı el-Tuffah bölgesindeki Yukarı Humin beldesi dışındaki El-Hamila bölgesini hedef alan bir dizi saldırı gerçekleştirdi.

Haberde saldırılara ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan İsrail ordusu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan’ın güneyinde Hizbullah’a ait altyapı unsurlarının hedef alındığı ileri sürüldü.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü.

Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.



