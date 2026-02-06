Gazze'de Lübnan planını uygulayacak

İsrail’in savaşa dönüş bahanesinin tıpkı Lübnan’da “Hizbullah’ın toparlanmasını engelleme” iddiası gibi Gazze’de de “Hamas’ın askeri gücünü yeniden inşa ettiği” iddiası olduğu öne sürülüyor. Yedioth Ahronoth gazetesinin istihbarat kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Hamas’ın Gazze’deki füze üretim kapasitesi dahil askeri gücünü yeniden kurduğu öne sürüldü. Haberde, üst düzey İsrailli ordu komutanlarının Hamas’ın “gönüllü olarak silahlarını bırakmayacağını ve tünellerinin imha edilmesine izin vermeyeceğini” düşündüğü aktarıldı. Habere göre İsrail İç İstihbarat Servisi (Şin-Bet) yetkilileri, kapalı bir güvenlik toplantısında hükümete, Hamas’ın füze üretim faaliyetlerini yeniden başlattığını bildirdi. Yetkililerin, “Hamas’ın eski gücüne kavuşmasını engellemek için hava saldırılarının devam etmesi gerektiğini” bildirdiği kaydedildi.

Yedioth Ahronoth’a bilgi veren istihbarat kaynakları, söz konusu toplantıda Şin-Bet yetkililerinin Hamas’ın toparlanmasının bu yolla engellenememesi ihtimaline karşı daha önceki saldırılarda yerlerinden olan sivillerin hâlihazırda İsrail ordusunun kontrolünde bulunan Sarı Hat’tın gerisindeki bölgelere yerleştirilmesini ve kapsamlı kara operasyonuna girişilmesini önerdiğini ifade etti. Öte yandan, işgalci İsrail ordusunun 10 Ekim’de başlayan ateşkesten beri aralıklarla yürüttüğü saldırılarda yaşamını yitiren sivillerin sayısının 556’ya ulaştığı belirtiliyor. İşgal ordusu, dün de Gazze kent merkezi ve güneydeki Han Yunus ile orta kesimdeki Deyr el-Belah’a yönelik havadan, karadan ve denizden saldırılarını sürdürdü. Nasır Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, Han Yunus’un doğusundaki Beni Suheyla’da işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin daha yaralandığı bilgisi verildi.