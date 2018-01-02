'İran'a dış müdahale var'

Yeni Şafak ve TVNET Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, TVNET'te Nedret Ersanel'in sunduğu "Büyük Oyun" programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karagül'ün açıklamalarından öne çıkanlar:

İran'da ekonomik kaygılarla çıkan öfke patlamasının nedeni etnik mesele değil. Birçok faktörün beslediği bu protestolar, kitlesel bir gösteriye dönüştü. Bunu İran yönetiminin ciddiye alması gerekiyor. İran dini lideri, Rusya ve Türkiye'nin açıklamaları ise birbiriyle örtüşüyordu. Hamaney, protestolar "Silah, para ile dışardan destekleniyor" demişti. Rusya ve Türkiye de 'Dış müdahaleler kabul edilemez' vurgusu yapıldı.

Gezi Parkı olayı da doğa hassasiyeti ile başladı ancak olaylar değişti başbakanlık binası basılmaya kalkışıldı. Gezi olaylarında dışardan müdahale yok fikrini çok komplo teorisi olarak görüyorum.

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#BüyükOyun@ibrahimkaragul: En büyük komployu kuranlar “bölgede dış müdahale yok” diyenlerdir pic.twitter.com/yXsqy4yVp5 — tvnet (@tvnet) 2 Ocak 2018

"15 Temmuz Türkiye'yi parçalama projesi"

15 Temmuz da bir dış müdahaleydi. Bu Türkiye'yi parçalama projesiydi. Bu projede iki kesim yer aldı. Birincisi silahlı kesim, yani silahlı terör örgütüydü. İkincisi ise, STK'lar, entelektüel çevreler hatta cemaatlerdi.

Biz İran olaylarına daha dikkatli bakmamız gerekiyor. Buradaki pozisyonu etnik ve mezhebi perspektifiyle göremeyiz. Suriye'deki olaylar böyle başladı. Masum gerekçelerle başlayan bir tablo var karşımızda.

"İç operasyonlar, dış müdahale olmadan başarılı olamaz"

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Ben hiçbir dış müdahalenin olmadığı bir iç operasyonun başarılı olamayacağına inanıyorum. Bizim bu coğrafyamız 1991'deki Körfez Savaşı'ndan bu yana müdahale tehdidiyle karşı karşıya. İran ile ilgili dış müdahalenin olduğunu görüyorum. Bu durum, İran yönetiminin çok sert tepkisine sebep olacak.

Coğrafyamızda bir ülkeye bir müdahale bütün ülkeleri hedef alıyor. Suriye'de bunu gördük, 15 Temmuz başarılı olsaydı, bizim güneyimizden bize yönelik bir cephe açacaklardı. 2018'de Türkiye için büyük endişelerim var.

ABD'nin güneyde kurduğu cephe sadece İran'la hesaplaşmayı odaklanmamıştı. Bunu sonra anladık ki Türkiye'ye yönelik hesapları da ortaya çıktı.

"İran'a dış müdahale var"

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Ben İran'ın dış müdahalenin olduğunu düşünüyorum. Ellerinde bir proje yok ama İran halkının öfkesini kullanıyorlar. Bu kitledeki göstericilerle destek sağlamak için kanal arıyorlar. Şu an itibariyle protestocuların geldiği nokta, İran'a zarar verecek noktada değil. Olayların nasıl gelişeceği İran yönetiminin nasıl davranacağına bağlı. İran'da da yaklaşım farklılıkları var. Hamaney daha sert bir açıklama yaparken, iktidardaki Ruhani, "haklı talepleri karşılamaya çalışacağım" demişti. Öte yandan, Trump'ın ajandasıyla hiçbir sonuç alınamaz.