Gündem İrana yaptırıma Erdoğandan net yanıt
POLİTİKA

Erdoğan'dan İran'a yaptırımlara ilişkin açıklama

İran'a yaptırıma Erdoğan'dan net yanıt

Başkan Erdoğan, "İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı" sıfatıyla özel davetli olduğu 10. BRICS zirvesine katılmak üzere bugün Güney Afrika'ya gidiyor. Erdoğan, ziyaret öncesinde havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. ABD'nin İran konusundaki adımlarını değerlendiren Erdoğan, "İran hem komşumuz hem stratejik ortağımız" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Başkan Erdoğan, Güney Afrika ziyareti öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Arşiv.
Başkan Erdoğan, Güney Afrika ziyareti öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Arşiv.

Başkan Erdoğan, "İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı" sıfatıyla özel davetli olduğu 10. BRICS zirvesine katılmak üzere bugün Güney Afrika'ya gidiyor.

Erdoğan, ziyaret öncesinde havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşmeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Özellikle yarın Putin'le bir görüşmeniz olacak. Suriye meselesini de ele alacaksınız. Rusya ile Türkiye arasında bu görüşmede hangi noktadayız? O bölge ne zaman Türkiye ve ÖSO'ya geçecek?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Şu anda tabii Suriye'deki gelişmeler, gerek Tel Rıfat olsun, gerek Mümbiç olsun istenilen istikamette henüz gelişmedi. İstenilen istikamette gelişmiş olan tek Afrin, Cerablus, El Bab vardır. Bazı görüşmeler ve anlaşmaları Mümbiç ve Tel Rifat konusunda da yaptık. Bunları A'dan Z'ye tekrar ele alacağız. İdlib konusu var, tekrar ele alacağız. Buralarda her an her şey olabiliyor."

"İran hem komşumuz hem de stratejik ortağımız"

"ABD'nin İran ile ilgili kararlarını takip ediyoruz" diyen Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

  • "Yaptırımlarla ilgili şunu bilmemiz lazım. ABD nasıl bir stratejik ortağımız ise, nasıl bir model ortağımız ise, bizim diğer stratejik ortaklıklarımızla ilişkiyi kesmek, ülkeler arasındaki bağımsızlık anlayışımıza ters düşer.
  • Hem komşumuz, hem stratejik ortağımız olacak… Biz onlardan öyle ürünler alıyoruz ki, almadığımız zaman benim ülkemin dış politikasında neler olacak?
  • Biz bunları sayın Obama döneminde de zaten söyledik. Şu anda da aynısını söylüyoruz. Şimdi yine bunların iletilmesi bizi üzmektedir. Şu ana kadar sayın başkan iyi bir duruş sergilemiştir. Biz bu duruşun ilerleyen süreçte de devam edeceğine inanıyorum. Arkadaşlar gerekli düşüncelerimizi alıp dönmüşlerdir. Temenni ediyorum ki yanlış adımlar atılmamış olsun."
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