İran'a yaptırıma Erdoğan'dan net yanıt

Başkan Erdoğan, "İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı" sıfatıyla özel davetli olduğu 10. BRICS zirvesine katılmak üzere bugün Güney Afrika'ya gidiyor.

Erdoğan, ziyaret öncesinde havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşmeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Özellikle yarın Putin'le bir görüşmeniz olacak. Suriye meselesini de ele alacaksınız. Rusya ile Türkiye arasında bu görüşmede hangi noktadayız? O bölge ne zaman Türkiye ve ÖSO'ya geçecek?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Şu anda tabii Suriye'deki gelişmeler, gerek Tel Rıfat olsun, gerek Mümbiç olsun istenilen istikamette henüz gelişmedi. İstenilen istikamette gelişmiş olan tek Afrin, Cerablus, El Bab vardır. Bazı görüşmeler ve anlaşmaları Mümbiç ve Tel Rifat konusunda da yaptık. Bunları A'dan Z'ye tekrar ele alacağız. İdlib konusu var, tekrar ele alacağız. Buralarda her an her şey olabiliyor."

"İran hem komşumuz hem de stratejik ortağımız"

"ABD'nin İran ile ilgili kararlarını takip ediyoruz" diyen Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: