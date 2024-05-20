İran'da 'Akıncı' paniği: Türkiye'nin füze merkezlerini ve stratejik noktaları tespit ettiğini ileri sürdüler

Türkiye'nin savunma sanayiindeki teknoloji harikası Akıncı TİHA, dünya kamuoyunun bir kez daha gündeminde.





İran geçtiğimiz gün, helikopter kazası yapan Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerini bulamayınca Türkiye'den, arama kurtarma yardımı için devreye girmesini istedi.









Enkazı Akıncı buldu





Türkiye'nin helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA ise, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit ederek kaza noktasını buldu.





Akıncı TİHA koordinatlarını İran makamlarıyla paylaştı. İlerleyen saatlerde enkaza ulaşıldı, Reisi'nin hayatını kaybettiği açıklandı.





Akıncı'nın devreye girmesi ise İran'da başka panik havası meydana getirdi.









"Füzelerimizin yeri ifşa oldu"





İran medyası ve ülkedeki sosyal medyası kullanıcıları, İran'da uçuş gerçekleştiren Akıncı İHA'sının, ülkenin askeri tesisleri ve füze merkezleri üzerinden uçtuğunu söyledi.









Özellikle füzelerin her seferinde İran tarafından nükleer tehdit olarak kullanılması sebebiyle bu uçuşun, ülkenin Türkiye'ye karşı yeni bir zafiyet açığı oluşturduğu düşünülüyor.















