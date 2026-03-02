İran'da geçici lider Arafi oldu

İran’da İsrail-ABD ortak saldırısında öldürülen dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in ardından, Anayasa’nın 111’inci maddesi kapsamında oluşturulan Geçici Liderlik Konseyi’ne Ayetullah Ali Rıza Arafi seçildi. İran’da İsrail-ABD ortak saldırısında öldürülen Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in ardından, Geçici Liderlik Konseyi’nde görev alacak isim belirlendi. Düzenin Yararını Teşhis Konseyi Sözcüsü Muhsin Dehnavi yaptığı açıklamada, "Anayasa’nın 111’inci maddesi gereği Geçici Liderlik Konseyi’nde Anayasa Koruyucular Konseyi’nden bir fakihin yer alması hükmü doğrultusunda, Ayetullah Ali Rıza Arafi konsey üyesi olarak seçildi" ifadelerini kullandı. Dehnavi, liderliğin kesintisiz şekilde sürdürülmesinin amaçlandığını belirterek, Uzmanlar Meclisi’nin en kısa sürede kalıcı lideri seçeceğini kaydetti. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da Hamaney'in öldürülmesinin ardından kurulan geçici liderlik konseyinin çalışmalarına başladığını söyledi. Konseyde Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei ve Anayasayı Koruyucular Konseyi üyesi Ali Rıza Arafi bulunuyor. İran’ın yeni liderini din adamlarından oluşan İran Uzmanlar Meclisi belirleyecek. Hamaney, ölümünden önce halefi için herhangi bir isme işaret etmemişti ancak Arafi’nin bu konuda en güçlü aday olduğu ve rejimin içindeki muhafazakar kanadın desteğini aldığı iddia ediliyor. Pezeşkiyan, "Geçici liderlik konseyi çalışmalarına başladı. İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Humeyni'nin belirlediği yolda tüm gücümüzle ilerlemeye devam edeceğiz" dedi. Pezeşkiyan, "İran İslam Cumhuriyeti, bu tarihi cinayetin failleri ve azmettiricilerinden intikam almayı kendi görevi ve meşru hakkı olarak görmekte ve bu büyük sorumluluğu yerine getirmek için tüm gücüyle hareket edecektir" dedi.