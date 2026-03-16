İran'da savaş çevreyi de vurdu

Orta Doğu’da meydana gelen savaşların ekonomik etkilerinin yanı sıra çevresel etkileri de oluyor. Bombardıman uçakları ve savaş jetlerinin günün her saati konuşlandırılması, atmosfere önemli miktarda küresel ısınmaya neden olan sera gazı emisyonu ekliyor. One Earth dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, Gazze çatışması yaklaşık 33 milyon ton karbondioksit eş değeri emisyon üretti. Bu miktarın, 7,6 milyon benzinli otomobile veya Ürdün gibi küçük bir ülkenin yıllık emisyonuna eş değer olduğu belirtildi. Ukrayna'daki savaş 300 milyon tondan fazla ek emisyona neden oldu. Bu da Fransa'nın yıllık emisyonuna eş değer.

BÜYÜK RİSK TAŞIYOR

Orta Doğu’daki çatışmaların enerji piyasaları açısından bu kadar kritik görülmesinin temel nedeni ise Hürmüz Boğazı. İran ile Umman arasında yer alan bu dar su yolu, dünyanın en önemli petrol geçiş noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Bu nedenle Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek bir askeri gerilim hem bölge ülkelerini hem de küresel enerji piyasalarını doğrudan etkileyebiliyor. Uzmanlara göre çatışmaların enerji altyapısına yönelmesi yalnızca ekonomik bir kriz anlamına gelmiyor. Petrol depoları, rafineriler ve enerji tesislerinin hedef alınması durumunda ortaya çıkabilecek yangınlar ve sızıntılar çevresel açıdan da ciddi bir risk oluşturuyor.

ETKİLERİ SONRA ANLAŞILACAK