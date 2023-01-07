İran'da Türk vatandaşları kaza yaptı: 4 kişi hayatını kaybetti

Van'dan İran'a giden Türk vatandaşları, dönüş yolunda Kapıköy Sınır Kapısı yakınlarında kaza yaptı. Kazada 3'ü Türk, 4 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Özalp ilçesi nüfusuna kayıtlı akrabalar Mizbah, Mahmut ve Serhat Hükerek ile İrfan Akgül, alışveriş yapmak için İran'ın Razi kentine gitti. 4 kişinin içinde bulunduğu otomobil, Türkiye'ye dönerken Kapıköy Sınır Kapısı yakınlarında İran plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, Mizbah Hükerek, Mahmut Hükerek, İrfan Akgül ve ismi öğrenilemeyen İranlı sürücü hayatını kaybederken, Serhat Hükerek ise ağır yararlandı.

Cenazelerin işlemleri için İran'da bekletildiği, yaralının ise yine İran'da tedavi altına alındığı belirtildi.

REKLAM

FOTOĞRAF 17 Kaza, Diyarbakır-Silvan karayolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Diyarbakır’dan Iğdır’a doğru yoluna devam eden, içinde çocuk ve bebeklerin olduğu 34 FMS 652 plakalı şehirlerarası otobüs kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulansa, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi. Kazada, 23 yaralı kentteki hastanelere sevk edilirken,1’i bebek olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada, şoför ve muavin gözaltını alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Diyarbakır'da yolcu otobüsü kaza yaptı: Beş ölü 23 yaralı var Diyarbakır- Silvan karayolunda, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün devrildiği kazada 1'i bebek 5 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi de yaralandı. Otobüsün sürücüsü, yedek sürücü ve muavin gözaltına alındı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder