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İran'daki helikopter kazasına ilişkin Türkiye'den ilk açıklama: Destek için harekete geçildi

Dışişleri Bakanlığı, İran'da meydana gelen helikopter kazasına ilişkin açıklamada bulunarak arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçildiğini ifade etti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada gelişmelerin üzüntüyle takip edildiği belirtilerek, "İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da aralarında bulunduğu İranlı yetkililerin güvende ve sağlıklı olmalarını temenni ediyor, kardeş İran halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Semih Bozkuş
20:30 - 19/05/2024 Pazar
Güncelleme: 21:48 - 19/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığı, İran'daki arama kurtarma çalışmalarına destek sağlanacağını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı, İran'daki arama kurtarma çalışmalarına destek sağlanacağını açıkladı.

Türkiye, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan ve kaza yapan helikopterin bulunması için yapılan çalışmalara destek verildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bazı yetkilileri taşıyan helikopterin kazaya uğramasına ilişkin "Arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir." açıklamasında bulundu.

İran halkına geçmiş olsun dilekleri iletildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İran'da yaşanan helikopter kazasıyla ilgili gelişmelerin üzüntüyle takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, Reisi ve Abdullahiyan'ın da aralarında bulunduğu İranlı yetkililerin güvende ve sağlıklı olmalarının temenni edildiği aktarılarak, kardeş İran halkına geçmiş olsun dilekleri iletildi.

"Arama kurtarma faaliyetlerine destek için harekete geçildi"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran'da bugün (19 Mayıs) yaşanan helikopter kazasıyla ilgili gelişmeleri üzüntüyle takip ediyoruz.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da aralarında bulunduğu İranlı yetkililerin güvende ve sağlıklı olmalarını temenni ediyor, kardeş İran halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir."



AFAD: İran gece görüşlü helikopter talep etti

Öte yandan AFAD, İran'ın Türkiye Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Türkiye'den gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep ettiğini duyurdu.AFAD'dan yapılan açıklamada, Van ve Erzurum AFAD il müdürlüklerinden 32 dağcı arama kurtarma personeli ile altı aracın bölgeye intikal etmek üzere yola çıktığı belirtilerek Ankara, Diyarbakır ve Konya’dan 15'er kişilik dağcı arama kurtarma personelinin teyakkuz halinde olduğu kaydedildi.




#İran
#Helikopter Kazası
#Türkiye
#Dışişleri Bakanlığı
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