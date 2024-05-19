İran'daki helikopter kazasına ilişkin Türkiye'den ilk açıklama: Destek için harekete geçildi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı taşıyan helikopterin bir kazaya karıştığı ve sert iniş yaptığı açıklandı. Kazanın ardından İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin Reisi'yi taşıyan helikopterin bulunması için tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi. Reisi'nin sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, İran dini lideri Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekilerin selameti için herkesten dua istedi ve ülkenin işlerinde herhangi bir aksama meydana gelmeyeceğini belirtti.