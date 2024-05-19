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İbrahim Reisi'nin helikopteri düştü: Türkiye'den arama kurtarma çalışmalarına tam destek

Dışişleri Bakanlığı, İran'da meydana gelen helikopter kazasına ilişkin açıklamada bulunarak arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçildiğini ifade etti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada gelişmelerin üzüntüyle takip edildiği belirtildi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), arama kurtarma çalışmaları için Akıncı İHA ve Cougar tipi helikopterin görevlendirildiğini duyurdu. AFAD'dan yapılan açıklamada da 32 dağcı arama kurtarma personeli ile altı aracın bölgeye intikal etmek üzere yola çıktığı belirtilerek Ankara, Diyarbakır ve Konya’dan 15'er kişilik dağcı arama kurtarma personelinin teyakkuz halinde olduğu kaydedildi.

Semih Bozkuş
20:30 - 19/05/2024 Pazar
Güncelleme: 23:22 - 19/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
Türkiye, İran'daki arama kurtarma çalışmalarına kapsamlı destek sağlıyor.
Türkiye, İran'daki arama kurtarma çalışmalarına kapsamlı destek sağlıyor.

Türkiye, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan ve kaza yapan helikopterin bulunması için yapılan çalışmalara destek verildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bazı yetkilileri taşıyan helikopterin kazaya uğramasına ilişkin "Arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir." açıklamasında bulundu.

İran halkına geçmiş olsun dilekleri iletildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İran'da yaşanan helikopter kazasıyla ilgili gelişmelerin üzüntüyle takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, Reisi ve Abdullahiyan'ın da aralarında bulunduğu İranlı yetkililerin güvende ve sağlıklı olmalarının temenni edildiği aktarılarak, kardeş İran halkına geçmiş olsun dilekleri iletildi.

"Arama kurtarma faaliyetlerine destek için harekete geçildi"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran'da bugün (19 Mayıs) yaşanan helikopter kazasıyla ilgili gelişmeleri üzüntüyle takip ediyoruz.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da aralarında bulunduğu İranlı yetkililerin güvende ve sağlıklı olmalarını temenni ediyor, kardeş İran halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir."



AFAD: İran gece görüşlü helikopter talep etti

Öte yandan AFAD, İran'ın Türkiye Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Türkiye'den gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep ettiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Van ve Erzurum AFAD il müdürlüklerinden 32 dağcı arama kurtarma personeli ile altı aracın bölgeye intikal etmek üzere yola çıktığı belirtilerek Ankara, Diyarbakır ve Konya’dan 15'er kişilik dağcı arama kurtarma personelinin teyakkuz halinde olduğu kaydedildi.


MSB: Akıncı İHA ve Cougar tipi helikopter görevlendirildi

Milli Savunma Bakanlığı da (MSB) konuya ilişkin açıklamada bulundu.

MSB'nin X hesabından yapılan paylaşımda kaza kırıma uğrayan helikopterin arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere bir Akıncı İHA ve bir gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirildiği belirtildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran makamlarınca Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla yapılan talebe istinaden İran Cumhurbaşkanı ve heyetinin kaza kırıma uğrayan helikopterinin arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere bir Akıncı İHA ve bir gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirilmiştir."

Türk arama kurtarma ekibi, İran'a intikal için yola çıktı.
Türk arama kurtarma ekibi, İran'a intikal için yola çıktı.

İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirmişti: İran'dan peş peşe çelişkili açıklamalar

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin içinde olduğu helikopter kaza yapmış ve zorunlu iniş yapmıştı. İran devlet televizyonu, düşen helikoptere ulaşıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada arama kurtarma ekiplerinin helikoptere ulaştığı belirtildi. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mansuri ise helikopterde bulunan 2 kişiyle birkaç kez telefon irtibatı kurulduğunu söyledi. İran Kızılayı ise Reisi'nin içerisinde bulunduğu helikopterin enkazına ulaşıldığına ilişkin iddialarını yalanlayarak, "Resmi bilgi en kısa sürede Kızılay tarafından duyurulacaktır” açıklamasında bulundu. İran Doğu Azerbaycan Devrim Muhafızları Komutanlığı da helikopter ve kaza yerindeki mürettebattan birinin cep telefonundan sinyal alındığını ve bölgeye askerlerin sevk edildiğini bildirdi.


#İran
#Helikopter Kazası
#Türkiye
#Dışişleri Bakanlığı
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