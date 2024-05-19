İbrahim Reisi'nin helikopteri düştü: Türkiye'den arama kurtarma çalışmalarına tam destek

Türkiye, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan ve kaza yapan helikopterin bulunması için yapılan çalışmalara destek verildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bazı yetkilileri taşıyan helikopterin kazaya uğramasına ilişkin "Arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir." açıklamasında bulundu.

İran halkına geçmiş olsun dilekleri iletildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İran'da yaşanan helikopter kazasıyla ilgili gelişmelerin üzüntüyle takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, Reisi ve Abdullahiyan'ın da aralarında bulunduğu İranlı yetkililerin güvende ve sağlıklı olmalarının temenni edildiği aktarılarak, kardeş İran halkına geçmiş olsun dilekleri iletildi.

"Arama kurtarma faaliyetlerine destek için harekete geçildi"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran'da bugün (19 Mayıs) yaşanan helikopter kazasıyla ilgili gelişmeleri üzüntüyle takip ediyoruz.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da aralarında bulunduğu İranlı yetkililerin güvende ve sağlıklı olmalarını temenni ediyor, kardeş İran halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir."









AFAD: İran gece görüşlü helikopter talep etti

Öte yandan AFAD, İran'ın Türkiye Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Türkiye'den gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep ettiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Van ve Erzurum AFAD il müdürlüklerinden 32 dağcı arama kurtarma personeli ile altı aracın bölgeye intikal etmek üzere yola çıktığı belirtilerek Ankara, Diyarbakır ve Konya’dan 15'er kişilik dağcı arama kurtarma personelinin teyakkuz halinde olduğu kaydedildi.





Bugün, İran-Nahçıvan sınırında İran Cumhurbaşkanı Sn.İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza yaptığı bilgisi alınmıştır.



İran, @TC_Disisleri aracılığıyla Ülkemizden gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep etmiştir.



Van ve Erzurum AFAD il müdürlüklerimizden 32 dağcı… — AFAD (@AFADBaskanlik) May 19, 2024

MSB: Akıncı İHA ve Cougar tipi helikopter görevlendirildi

Milli Savunma Bakanlığı da (MSB) konuya ilişkin açıklamada bulundu.

MSB'nin X hesabından yapılan paylaşımda kaza kırıma uğrayan helikopterin arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere bir Akıncı İHA ve bir gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirildiği belirtildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran makamlarınca Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla yapılan talebe istinaden İran Cumhurbaşkanı ve heyetinin kaza kırıma uğrayan helikopterinin arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere bir Akıncı İHA ve bir gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirilmiştir."

İran makamlarınca Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla yapılan talebe istinaden İran Cumhurbaşkanı ve heyetinin kaza kırıma uğrayan helikopterinin arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere bir Akıncı İHA ve bir gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirilmiştir.… — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 19, 2024

Türk arama kurtarma ekibi, İran'a intikal için yola çıktı. Türk arama kurtarma ekibi, İran'a intikal için yola çıktı.







