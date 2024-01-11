İran'dan İzmir Aliağa'ya petrol taşıyan gemiye baskın

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları kurumu ve İngiliz deniz güvenliği şirketi Ambrey tarafından yapılan açıklamalarda, Irak'ın Basra limanından İzmir'e petrol taşıyan Marshall Adaları bandıralı "St. Nicholas" adlı tankere Umman'ın Sahar kenti açıklarındayken silahlı, askeri kıyafetli ve maskeli şahıslar tarafından baskın gerçekleştirildiği belirtildi. Tankerin rotasını İran'ın Bandar-e-Jask limanına doğru değiştirdiği, takip sisteminin ise kapatıldığı aktarıldı.





Tankeri işleten Yunanistan merkezli Empire Navigation şirketinden yapılan açıklamada ise, 145 bin ton petrol taşıyan tankerle temasın kaybedildiği duyuruldu. Tankerde 18'i Filipin, 1'i Yunan olmak üzere 19 mürettebat bulunduğu belirtildi.









Marshall Adaları bandıralı ham petrol tankerinin İran’ın Cask liman kentine doğru ilerlediği bildirildi.





Gemiye İran el koydu





Bu sabah 06.30'dan beri bağlantı sağlanamayan gemiye, İran'ın el koyduğu belirtildi. Söz konusu bilgiyi, İran'ın Tasnim haber ajansı duyurdu.





Daha önce "Süveyş Rajan" olarak adlı bir gemi yaptırıma tabii İran petrolünü taşıdığı için ceza almış ardından ABD tarafından tankere el koyulmuştu.











