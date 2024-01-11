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İran'dan İzmir Aliağa'ya petrol taşıyan gemiye baskın

Irak'tan İzmir Aliağa'ya gitmekte olan "St. Nicholas" adlı gemiyle iletişim kayboldu. Gemide, 1 Yunan ve 18 Filipinli olmak üzere toplam 19 kişi olduğu belirtilirken, gemiye silahlı bir baskın yapıldığı açıklandı. Baskının sorumlusunun İran olduğu ifade edildi.

16:50 - 11/01/2024 Perşembe
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İran Aliağa'ya petrol taşıyan gemiyi bastı
İran Aliağa'ya petrol taşıyan gemiyi bastı

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları kurumu ve İngiliz deniz güvenliği şirketi Ambrey tarafından yapılan açıklamalarda, Irak'ın Basra limanından İzmir'e petrol taşıyan Marshall Adaları bandıralı "St. Nicholas" adlı tankere Umman'ın Sahar kenti açıklarındayken silahlı, askeri kıyafetli ve maskeli şahıslar tarafından baskın gerçekleştirildiği belirtildi. Tankerin rotasını İran'ın Bandar-e-Jask limanına doğru değiştirdiği, takip sisteminin ise kapatıldığı aktarıldı.


Tankeri işleten Yunanistan merkezli Empire Navigation şirketinden yapılan açıklamada ise, 145 bin ton petrol taşıyan tankerle temasın kaybedildiği duyuruldu. Tankerde 18'i Filipin, 1'i Yunan olmak üzere 19 mürettebat bulunduğu belirtildi.



Marshall Adaları bandıralı ham petrol tankerinin İran’ın Cask liman kentine doğru ilerlediği bildirildi.


Gemiye İran el koydu


Bu sabah 06.30'dan beri bağlantı sağlanamayan gemiye, İran'ın el koyduğu belirtildi. Söz konusu bilgiyi, İran'ın Tasnim haber ajansı duyurdu.


Daha önce "Süveyş Rajan" olarak adlı bir gemi yaptırıma tabii İran petrolünü taşıdığı için ceza almış ardından ABD tarafından tankere el koyulmuştu.




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