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İran'dan Kazakistan açıklaması

İran: Kazakistan'da yabancı aktörlerin kötüye kullanacağı bir zemin oluşmamalı

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Haber Merkezi AA
İrandan Kazakistan açıklaması
İran'dan Kazakistan açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Kazakistan'daki gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini belirterek, "Yabancı aktörlerin kötüye kullanacağı bir zemin oluşmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Hatibzade, yaptığı yazılı açıklamada, Kazakistan'daki olayları değerlendirdi.

İran'ın Kazakistan'daki gelişmeleri dikkatle takip ettiğini ve bu ülkenin güvenliği ile istikrarının kendileri için önemli olduğunu aktaran Hatibzade, şunları kaydetti:

"Dost ve kardeş komşu ülkenin anlayışlı hükümeti ve halkının, yabancı müdahalesi olmadan milli menfaatleri doğrultusunda sorunlarını ve ihtilaflarını barışçıl ve müzakere yoluyla çözebileceğine inanıyoruz. Yabancı aktörlerin kötüye kullanacağı bir zemin oluşmamalıdır."

Ne olmuştu

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar meydana geldi. Polis ile askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edildi. Ardından olağanüstü hal kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu.

Kazakistan İçişleri Bakanlığı, dün ülkedeki protesto olayları esnasında güvenlik güçlerinden 8'inin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Kazakistan'ın Almatı kentindeki olaylarda, kamu binalarını ele geçirmeye çalışan onlarca protestocunun hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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