Irkçı provokasyona 8 tutuklama

Sosyal medyada göçmen düşmanlığı yapan 8 kişi tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Siber Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Güvenlik Daire Başkanlıkları desteğinde yürüttüğü soruşturmada, sosyal medya platformları üzerinden sığınmacı ve göçmen karşıtlığı ile Türk düşmanlığına yönelik paylaşım yapan 27 hesap yöneticisi tespit edildi. Karşılıklı nefret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 27 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Emniyet’teki işlemlerinin ardından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8’i tutuklandı, 15’i yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla, 4’ü de savcılık sorguları ardından serbest bırakıldı.