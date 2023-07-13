Irkçılıkla mücadelede hemfikiriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’un eşi Birgitta Ed ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’un eşi Birgitta Ed ile Türkiye’nin Vilnius Büyükelçiliği’nde bir araya geldi. Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin şunları kaydetti: “Birgitta Ed ile bir araya geldik. Yürütmekte olduğumuz sosyal projeleri değerlendirerek kültürel iş birliğinin artırılması yönünde görüş paylaşımında bulunduk. Sayın Ed’e İsveç’te kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik yapılan saygısızlıktan duyduğum üzüntüyü ifade ettim. Avrupa’da artan ırkçılık ve İslam düşmanlığına yönelik somut adımlar atılması konusunda hemfikir olmaktan memnuniyet duydum.”