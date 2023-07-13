Irkçılıkla mücadelede hemfikiriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’un eşi Birgitta Ed ile Türkiye’nin Vilnius Büyükelçiliği’nde bir araya geldi. Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin şunları kaydetti: “Birgitta Ed ile bir araya geldik. Yürütmekte olduğumuz sosyal projeleri değerlendirerek kültürel iş birliğinin artırılması yönünde görüş paylaşımında bulunduk. Sayın Ed’e İsveç’te kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik yapılan saygısızlıktan duyduğum üzüntüyü ifade ettim. Avrupa’da artan ırkçılık ve İslam düşmanlığına yönelik somut adımlar atılması konusunda hemfikir olmaktan memnuniyet duydum.”