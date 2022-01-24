​İş arayanların yüzü ‘Yıldırım’da gülüyor.

Yıldırım Belediyesi İstihdam Merkezi 2021 yılında başvuruda bulunan 62 bin 935 kişinin 8 bin 496’sının işe yerleştirilmesine öncülük etti.

Yıldırım Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile İŞKUR iş birliği ile hayata geçirdiği ‘Yıldırım İstihdam Merkezi’, iş arayan ve işverenler arasında köprü olmanın yanı sıra Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi’nde verdiği istihdama yönelik eğitimler ile de farklı sektörlere önemli katkı sağlıyor. 2021’de 62 bin 935 kişinin iş başvurusunda bulunduğu Yıldırım İstihdam Merkezi, 8 bin 496 kişinin iş yerleştirilmesine vesile oldu.

Hedef mutlu Yıldırım

2019 yılından bu yana Yıldırım İstihdam Merkezi’ne başvuran binlerce vatandaşın istihdama kazandırıldığını vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “Yıldırım İstihdam Merkezi’mizde iş arayanlar ile işverenle buluştururken, Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi’miz ile de iş arayan hemşerilerimize istihdama yönelik eğitimler veriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz iş görüşmeleri sayesinde 2021 yılında 8 bin 496 vatandaşımızın istihdamına katkı sağladık. İnşallah bu merkezimiz sayesinde daha fazla hemşehrimizi iş sahibi yapacağız. İş bulan gençlerimiz mutlu olacak, anneler mutlu olacak, babalar mutlu olacak, eşler mutlu olacak, çocuklar mutlu olacak. Onların mutluluğu ile biz mutlu olacağız. ‘Mutlu bir Yıldırım’ için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz” dedi.