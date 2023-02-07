İş dünyası bölgeye koştu

Yaşanan büyük hasar ve can kayıplarıyla birlikte iş dünyası da depremzedeler için güç birliği yaptı. Seferberlik kapsamında ilk etapta; kışlık giysi, çorap, iç giyim, kışlık ayakkabı, bot, battaniye, polar, uyku tulumu, kuru gıda ve bebek bezini depremzedelere ulaştırmak için düğmeye bastı. Birlik şeklinde hareket ederek yaraları sarmaya çalışan iş dünyanın taziye, destek ve iş birliği mesajları şu şekilde yer aldı;

Rifat Hisarcıklıoğlu

DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Depremden etkilenen illerimiz için oda ve borsalarımızla koordinasyon içinde çalışıyoruz. İş dünyası olarak dün olduğu gibi bugün de milletimizin, devletimizin yanında olacağız. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Gün birlik olma günü.

TEK YÜREK OLMA VAKTİ

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran: Oda üyelerinin depremden zarar gören bölgelere gıda ve ihtiyaç maddesi ulaştırmalarına yönelik koordinasyonu sağlamak üzere ‘Deprem Yardım Masası’ kurduk. Şimdi ülkemiz için tek yürek olma vakti. Öte yandan, deprem bölgelerinde evleri hasar gören vatandaşların başkente ücretsiz taşınması ve ücretsiz konaklamaları konusunda çalışmalara başladı.

DEPREMİN YARALARI SARILACAK

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği Başkanı Ayhan Karahan: Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde hasara neden olan depremde canlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Devletimiz depremin yaralarını sarmaya muktedir ve teyakkuz halindedir. Depremzedelerin yaralarını sarmak ve afetin üstesinden bir an evvel gelebilmek için milletçe seferber olmalıyız.

DESTEKTE PLANLI SEFERBERLİK ŞART

Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar: Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen yıkıcı deprem nedeniyle vatandaşlarımıza, ülkemize çok büyük geçmiş olsun. Can kayıplarımız var, başımız sağ olsun. Tüm imkanlarla, planlı bir seferberlikle sürecin yürütülmesini umuyorum. Şimdi birlik zamanı. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.

Erdal Bahçıvan

NE LAZIMSA HAZIRIZ

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan: Depremin yaralarının en kısa sürede sarılabilmesi için devletimizin yaptığı çalışmalara destek olmaya, çatı kuruluşumuz TOBB’un koordinasyonunda hazır olduğumuzu ve yaraların sarılması çalışmalarında üzerimize düşen her türlü sorumluluğu alacağımızı ifade etmek istiyorum. Geçmiş olsun Türkiye diyoruz.

İHTİYAÇ LİSTESİNE ANINDA CEVAP

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: Deprem anından itibaren İzmir iş dünyası ve Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesindeki 61 ihracatçı birliğimiz yaraları sarmak için çırpınıyoruz. İlk etapta; kışlık giysi, çorap, iç giyim, kışlık ayakkabı, bot, battaniye, polar, uyku tulumu, kuru gıda ve bebek bezi talebi geldi. Bu malzemeleri bağışlayacak üyelerimizden toplamak için bir depo kiralıyoruz. Bu depoda toplanacak malzemeleri AFAD’ın istediği noktalara teslim edeceğiz.

İŞÇİ VE İŞVEREN DE DESTEK İÇİN TOPLANDI

Hak-İş, Memur-Sen, TESK, Türk-İş, TİSK, Türkiye Kamu-Sen ve TZOB deprem felaketi nedeniyle yapılacak acil yardımları görüşmek üzere bir araya geldi. Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, “Camialarımızı harekete geçirerek yardımları deprem bölgesine en hızlı şekilde ulaştıracağız” bilgisi verildi.

Mahmut Asmalı

ACİL KRİZ MASASI DEVREYE ALINDI

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Mahmut Asmalı: MÜSİAD olarak, depremden etkilenen bölgelerde bulunan şubelerimiz nezdinde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Oluşturulan MÜSİAD Kriz Masası ile ilgili makamlarımızla tam koordinasyon halinde depremden etkilenen vatandaşlarımız için çalışmalarımızı başlattık. MÜSİAD Gaziantep şube binamız tüm depremzedelerimize açıktır.

Orhan Aydın

YARDIM KOLİLERİ OLUŞTURULDU

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın: ASKON olarak tüm gücümüzle milletimizin ve devletimizin yanında olduğumuzu belirmek istiyoruz. Bölge illerimize ulaştırılmak üzere battaniye, ısıtıcı, çadır, yatak, nevresim takımı, yastık, hijyen seti, bebek maması, su, gıda kolisi gibi ihtiyaçların temini noktasına çalışmalarımızı ivedi bir şekilde sürdürüyoruz. Gelecek talepler doğrultusunda da üzerimize düşen sorumluluklarımızı yerine getirmek istiyoruz.

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