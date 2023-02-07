İş dünyası bölgeye koştu

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Deprem sonrası iş dünyası temsilcileri, yardım çalışmaları konusunda seferberlik ilan etti.
Yaşanan büyük hasar ve can kayıplarıyla birlikte iş dünyası da depremzedeler için güç birliği yaptı. Seferberlik kapsamında ilk etapta; kışlık giysi, çorap, iç giyim, kışlık ayakkabı, bot, battaniye, polar, uyku tulumu, kuru gıda ve bebek bezini depremzedelere ulaştırmak için düğmeye bastı. Birlik şeklinde hareket ederek yaraları sarmaya çalışan iş dünyanın taziye, destek ve iş birliği mesajları şu şekilde yer aldı;
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Depremden etkilenen illerimiz için oda ve borsalarımızla koordinasyon içinde çalışıyoruz. İş dünyası olarak dün olduğu gibi bugün de milletimizin, devletimizin yanında olacağız. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Gün birlik olma günü.
Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran: Oda üyelerinin depremden zarar gören bölgelere gıda ve ihtiyaç maddesi ulaştırmalarına yönelik koordinasyonu sağlamak üzere ‘Deprem Yardım Masası’ kurduk. Şimdi ülkemiz için tek yürek olma vakti. Öte yandan, deprem bölgelerinde evleri hasar gören vatandaşların başkente ücretsiz taşınması ve ücretsiz konaklamaları konusunda çalışmalara başladı.
Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar: Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen yıkıcı deprem nedeniyle vatandaşlarımıza, ülkemize çok büyük geçmiş olsun. Can kayıplarımız var, başımız sağ olsun. Tüm imkanlarla, planlı bir seferberlikle sürecin yürütülmesini umuyorum. Şimdi birlik zamanı. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.
İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan: Depremin yaralarının en kısa sürede sarılabilmesi için devletimizin yaptığı çalışmalara destek olmaya, çatı kuruluşumuz TOBB’un koordinasyonunda hazır olduğumuzu ve yaraların sarılması çalışmalarında üzerimize düşen her türlü sorumluluğu alacağımızı ifade etmek istiyorum. Geçmiş olsun Türkiye diyoruz.
Hak-İş, Memur-Sen, TESK, Türk-İş, TİSK, Türkiye Kamu-Sen ve TZOB deprem felaketi nedeniyle yapılacak acil yardımları görüşmek üzere bir araya geldi. Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, “Camialarımızı harekete geçirerek yardımları deprem bölgesine en hızlı şekilde ulaştıracağız” bilgisi verildi.
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Mahmut Asmalı: MÜSİAD olarak, depremden etkilenen bölgelerde bulunan şubelerimiz nezdinde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Oluşturulan MÜSİAD Kriz Masası ile ilgili makamlarımızla tam koordinasyon halinde depremden etkilenen vatandaşlarımız için çalışmalarımızı başlattık. MÜSİAD Gaziantep şube binamız tüm depremzedelerimize açıktır.
İş dünyası, önümüzdeki günlerde ortaya çıkabilecek fırsatçılara karşı uyardı. Bu konudaki denetimlerin artacağını belirten yetkililer de yardımların hızla bölgeye ulaştırıldığı bilgisini verdi.