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Gündem İşçiler dehşete düştü Poşet içinde 3 kafatası ve insan kemikleri bulundu
AYDİN

İşçiler dehşete düştü: Poşet içinde 3 kafatası ve insan kemikleri bulundu

Aydın'da yağmur sonrası çökük meydana geldi, inşaat alanına gidip çöküğün düzeltilmesi için uğraşan işçiler poşetin içinde insan kemikleri buldu. Dehşet içerisine düşen işçiler polisi aradı. İnsan kemiklerinin poşet içerisinde olması cinayet olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor.

Haber Merkezi İHA
İnşaat alanında poşet içerisinde insan kemikleri bulundu.
İnşaat alanında poşet içerisinde insan kemikleri bulundu.

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki bir inşaat alanındaki çalışmalarda poşet içerisinde 3 adet kafatası ve insan kemikleri bulundu. Olay Nazilli ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’ndeki bir inşaat alanında meydana geldi.

AA
İnşaat alanında poşet içerisinde insan kemikleri bulundu.
  • Edinilen bilgiye göre Yeşilyurt Mahallesi’nde bir inşaat alanında yağmur sonrası çökme meydana geldi. Meydana gelen göçüğün düzeltilmesi için başlatılan toprak kazılarında işçiler tarafından poşet içerisinde gömülü insan kemikleri bulundu. Durumun hemen emniyet ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kemiklerin poşet içerisinde olması sebebiyle olayın cinayet olabileceği düşünülürken olay yerinde inceleme çalışmaları başlatıldı.

İHA
İnşaat alanında poşet içerisinde insan kemikleri bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, ilk incelemelerin ardından poşet içinde bulunan kemiklerin kaç yıllık olduğunu öğrenmek amacıyla, Müze Müdürlüğü’nden uzman personel talep etti. Bulunan kafatası ve kemikleri ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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