|
Gündem

İşgalci İsrail'den insanlık dışı hamle: Gazze'ye elektrik yiyecek su yakıt verilmeyecek

Cephede büyük bir yenilgi alan işgalci Tel Aviv yönetimi çareyi sivilleri hedef almakta buldu. İşgalci İsrail'in savunma bakanı tarafından yapılan açıklamada "Gazze şeridi ablukaya alınacak. Elektrik yiyecek yakıt olmayacak her şey kapalı olacak" denildi.

Lokman Özdemir
12:34 . 9/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Gazze

Gazze

Hamas'ın siyonist işgale karşı başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonu ile büyük kayba uğrayan İsrail yine sivilleri hedef alıyor.

Cephede yenilen Tel Aviv yönetimi çareyi Gazze'deki sivilleri nefessiz bırakmakta buldu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'ne tam abluka uygulayacaklarını ve bölgeye elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacağını söyledi.

İsrail Savunma Bakanlığının aktardığına göre, Gallant, İsrail ordusunun Güney Komutanlığındaki operasyonel durum değerlendirmesine katıldı.

Alçakça hakaret etti

Orduya talimat verdiğini aktaran Gallant, "Gazze tamamen ablukaya alınacak. Elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacak." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Filistinlilere "hayvan" benzetmesinde bulunan İsrailli Bakan,
"İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz ve ona göre hareket edeceğiz."
dedi.

Gallant'ın konuşmasının İbranice dilindeki aslında "hayvanlar" ifadesine yer verilirken, konuşmanın İsrail ordusu tarafından yayınlanan İngilizce çevirisinde "hayvanlar" yerine "barbarlar" kelimesinin kullanılması dikkati çekti.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenlemişti.

Sınır kapısındaki İsrail ordu güçlerini tasfiye ederek burayı ele geçiren silahlı gruplar, ardından sınırı aşarak İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 493 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 751 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 15 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 700'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 315 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İki buçuk milyonu aşkın sivilin dünyanın gözü önünde ölüme terk etmek anlamına gelen bu insanlık dışı kararın çatışmaları daha da şiddetlendireceği düşünülüyor.



#İsrail
#Gazze
#abluka
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ÖSYM, KPSS tercih kılavuzunu yayımladı