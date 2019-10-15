Gündem İşkenceci baba ve işkence mağduru kızına dava
3. SAYFA

İşkenceci baba ve işkence mağduru kızına dava

İşkenceci baba ve işkence mağduru kızına dava

Sosyal medyada 19 yaşındaki kızına Taksim Tarlabaşı'ndaki evinde şiddet uyguladığı görüntüleriyle tepki çeken ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan baba Muzaffer A., hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, hem baba Muzaffer A., hem de kızı Tuğba A. hakkında ceza istedi.

Haber Merkezi DHA
Kızına işkence yapan baba ve kızına dava açıldı.
Kızına işkence yapan baba ve kızına dava açıldı.

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olay sonrası çıkarıldığı mahkemece 9 Ekim'de tutuklanan baba Muzaffer A. ve kızı Tuğba A. "müşteki-şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

  • Muzaffer A. hakkında "Altsoyuna karşı nitelikli kasten yaralama" suçundan TCK'nin 86/1-3a ve 29/1. maddeleri uyarınca 1 yıl 1,5 aydan 3 yıl 5 aya kadar hapis istendi. Kızı Tuğba A. hakkında ise babasına yönelik "Üst soya karşı basit yaralama" suçundan TCK'nin 86/2-3a ve 29/1 maddeleri uyarınca hapis cezası 4,5 aydan 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası talep edildi.

Hakim karşısına çıkacaklar

Baba ve kızı hakkında haksız tahrik hükümleri talep edildi. Soruşturma kapsamında, anne ve 17 yaşındaki S.A'nın da ifadeleri alındı. İddianame, İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Mahkeme, iddianameyi kabul ederse baba ve kızı önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

19 yaşındaki kızına işkence yapan baba adliyeye sevk edildi
GÜNDEM
19 yaşındaki kızına işkence yapan baba adliyeye sevk edildi

Bazı suçlardan takipsizlik kararı verildi

Öte yandan, baba Muzaffer A., anne Şefika A. ve kızı Tuğba A. hakkında "Karşılıklı yaralama", "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından da takipsizlik kararı verildiği belirtildi. Baba Muzaffer A. hakkında "Cinsel taciz" iddiasına da takipsizlik kararı verildi.

Sosyal medyanın konuştuğu 19 yaşındaki Tuğba'nın babası gözaltına alındı
GÜNDEM
Sosyal medyanın konuştuğu 19 yaşındaki Tuğba'nın babası gözaltına alındı
Rejim kılığına girdiler

Rejim kılığına girdiler

​Münbiç cephesinde kara propaganda savaşı yaşanıyor.
Kongre daha ağır yaptırımlar istemiş

Kongre daha ağır yaptırımlar istemiş

Kongre'deki Cumhuriyetçi ve Demokrat partililer yaptırımları yeterli bulmadı.
Üzerine dikkatle eğiliyoruz

'Üzerine dikkatle eğiliyoruz'

​Deprem uzmanları İstanbul'da bir araya geldi.
HDP'li vekilden polise tehdit

HDP'li vekilden polise tehdit

​'Çok kötü sonuçlar oluşur, farklı eylemler olabilir'.
Akçakale ne düşünüyor?

Akçakale ne düşünüyor?

'Beş oğlumu vereyim bir asker vermeyelim!' Yeni Şafak sınırın sıfır noktasında...
İBB'den deprem kılıflı araç ihalesi

İBB'den deprem kılıflı araç ihalesi

​Adrese teslim 1 milyon TL'lik alımla araç kiralandı, 140 araç daha yolda.

Dünyaya duyurdular

Dünyaya duyurdular

Türk Konseyinden Barış Pınarı Harekatı'na tam destek.

Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

​Tunus'un güneyinde küçük bir Berberi köyü.

ABD Münbiç'ten çekildi

ABD Münbiç'ten çekildi

​DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü, açıklamalarda bulundu.
Çifte standart

Çifte standart

Türkiye'ye karşı ambargo yarışına giren AB ülkeleri Ortadoğu'da kanlı operasyonlara silah yığıyor.
Skandal karar:<br>Soruşturma başlattılar

Skandal karar:
Soruşturma başlattılar

​Millilerin 'asker selamı'nı hazmedemediler.
Yeni 'yatırımcı' arıyor

Yeni 'yatırımcı' arıyor

Jet Fadıl'ın 2 bin 443 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
Kızına<br>seslenirken fenalaştı

Kızına
seslenirken fenalaştı

HDP önündeki eylemde aile sayısı 55 oldu.​
1 askerimiz<br>şehit oldu

1 askerimiz
şehit oldu

Teröristler Münbiç'ten havanlı saldırı düzenledi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.