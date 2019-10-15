İşkenceci baba ve işkence mağduru kızına dava

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olay sonrası çıkarıldığı mahkemece 9 Ekim'de tutuklanan baba Muzaffer A. ve kızı Tuğba A. "müşteki-şüpheli" sıfatıyla yer aldı.
- Muzaffer A. hakkında "Altsoyuna karşı nitelikli kasten yaralama" suçundan TCK'nin 86/1-3a ve 29/1. maddeleri uyarınca 1 yıl 1,5 aydan 3 yıl 5 aya kadar hapis istendi. Kızı Tuğba A. hakkında ise babasına yönelik "Üst soya karşı basit yaralama" suçundan TCK'nin 86/2-3a ve 29/1 maddeleri uyarınca hapis cezası 4,5 aydan 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası talep edildi.
Hakim karşısına çıkacaklar
Baba ve kızı hakkında haksız tahrik hükümleri talep edildi. Soruşturma kapsamında, anne ve 17 yaşındaki S.A'nın da ifadeleri alındı. İddianame, İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
Mahkeme, iddianameyi kabul ederse baba ve kızı önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
Bazı suçlardan takipsizlik kararı verildi
Öte yandan, baba Muzaffer A., anne Şefika A. ve kızı Tuğba A. hakkında "Karşılıklı yaralama", "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından da takipsizlik kararı verildiği belirtildi. Baba Muzaffer A. hakkında "Cinsel taciz" iddiasına da takipsizlik kararı verildi.