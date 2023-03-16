İskenderun’u yaşatacağız

İlçede ayrıca yüzlerce depremzede “Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan” ve “MSC Aurelia” gemilerinde kalıyor. İlçe genelinde 65 noktada yemek servisinin yapıldığı İskenderun’da market, kafe, restoran, kuaför, oto tamirci gibi bazı iş yerlerinin açıldığı görülüyor. İlçede kuyumcular da saat 12.00-14.00 arasında hizmet vermeye başladı. Kuyumcu Ayhan Sağıroğlu, depremin ötesinde bir felaketi yaşadıklarını belirtti. Yaşadıkları zorlukları kelimelerle ifade etmekte zorlandığını anlatan Sağıroğlu, burada doğduklarını ve hayatlarını burada sürdürmek istediklerini söyledi. Sağıroğlu, ilçede hayatın devam ettiğini göstermek ve vatandaşlara motivasyon sağlamak adına önceki gün itibarıyla iş yerlerini açmaya karar verdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti: “Kuyumcular Odası’nın aldığı kararla en azından günde iki saat açarak halkımıza bir yere gitmediğimizi, İskenderun’dan kazandığımızı, İskenderun’a vermek istediğimizi göstermek istedik. En azından burada ışıklar yandığı zaman sanki hayat normalmiş gibi fakat pasajın dışına çıktığınız zaman göçük binalar göreceksiniz.”