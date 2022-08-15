Gündem İSKİ hatası yüzünden evleri su içinde kaldı
İSTANBUL

İSKİ hatası yüzünden evleri su içinde kaldı

Avcılar’da geçtiğimiz günlerde çalışma yapan İSKİ, iddiaya göre bir evin bahçe duvarını çatlattı. Bu sabah ise İstanbul genelinde etkisini gösteren sağanak yağış sonrası taşan yağmur suları, çatlak duvardan içeri sızarak evin içine girdi. Evdeki eşyaların büyük bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

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Haber Merkezi İHA
İSKİ hatası yüzünden evleri su içinde kaldı
​İSKİ hatası yüzünden evleri su içinde kaldı.

Edinilen bilgiye göre, İSKİ’ye bağlı ekipler geçtiğimiz cumartesi günü Avcılar Gümüşpala Mahallesi’nde rögar yenileme çalışması yaptı. Çalışma sırasında sokak üzerinde bulunan bir evin bahçe duvarı çatladı.

Belediye ekipleri çalışma yaptıkları alanı iddiaya göre 10 gün sonra gelip tamamen kapatacaklarını söyledi fakat bu sabah İstanbul genelinde etkisini gösteren yağmur sonrası rögardan taşan sular bahçe duvarındaki çatlaklardan evin içine doldu. Yağmur suyunun 50-60 cm yüksekliğe çıktığı evin içinde eşyaların neredeyse tamamı kullanılamaz hale geldi.

İSKİ çalışmasında bahçe duvarı hasar gören ve yağmur suları evine giren Nedim Algan, “Cumartesi sabahı kazmaya başladılar. Yeni bir rögar koydular oraya. Kazı yaparken bahçe duvarı var, onu çatlatmışlar. Dediler ki 10 gün sonra gelip bu kazdığımız yeri kapatacağız. Sabah saat 10.00 gibi caddenin üstü komple suydu. Rögarlar tıkanmış. Böyle olunca da yağmurun suyu bahçe duvarından doğru benim bahçeme akmaya başladı. Sonrasında evin içine girdi. Ben geldiğimde bahçede yaklaşık 50-60 cm su vardı. İçeride dolap, kanepe, beyaz eşya hepsi sudan zarar gördü” dedi.

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