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İSTANBUL

İSKİ üst yönetimi toplu istifa etti

İSKİ üst yönetimi toplu istifa etti

İSKİ Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Üyeleri, Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcıları, toplu olarak istifa ettiklerini açıkladı. Ortak açıklamada, "İSKİ Genel Müdürlüğünün üst yönetimi olarak; İstanbul'a su hizmetinin kutlu bir vazife olduğu bilinciyle bugüne kadar yürüttüğümüz İSKİ'deki görevlerimizden kendi isteğimizle ayrılıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi AA
İSKİ binası.
İSKİ binası.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı kuruluşlardan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) üst yönetimi toplu olarak görevlerinden ayrıldı.

  • İSKİ Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdürü Fatih Turan, Yönetim Kurulu Üyeleri; Prof. Dr. İzzet Öztürk, Prof. Dr. Adem Esen, Avukat Sıddık Eraslan ile Alişan Koyuncu, Genel Müdür Yardımcıları; Selami Taşer, Cafer Sezgin, Recep Hazır ve Metin Akbaş, yeni yönetime istifalarını verdi.

Yapılan ortak açıklamada, 23 Haziran seçiminden itibaren geçen 6 haftalık sürede gerçekleşen brifing ve toplantılarda; hayati öneme sahip su ve atık su hizmetleriyle ilgili kurumsal bilgi birikim ve tecrübelerin yeni yönetime aktarıldığı belirtildi.

Yöneticilik görevlerini devretme talebinin de her fırsatta dile getirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Bu süre zarfında su ve atık su hizmetlerini de titizlikle yürütmeye devam ettik. Ne mutlu bize ki İSKİ; 1994 yılından bu yana küresel ısınma, iklim değişikliği gibi olumsuz senaryoların daima hesap edildiği bir planlama sayesinde, İstanbul'da temiz suyun güvencesi olmuştur. Gerçekleştirilen yatırımlarla 'en kurak yıllar' da dahil olmak üzere kesintisiz bir şekilde dünya standartlarında sağlıklı ve kaliteli içme suyu İstanbullulara ulaştırılmaktadır. Önümüzdeki 50 yılın su ihtiyacı da planlanmıştır. İSKİ bugün iddialı ve istikrarlı yatırımları sayesinde dünyanın en büyük su kurumlarından biridir. İstanbul'u suya kavuşturmakla başlayan bu başarı hikayesi; hepimizin, bütün İstanbulluların övüncüdür. İstanbul'un denizleri, dereleri, su kaynakları ve Haliç atık su kirliliğinden korunmuş, sağlıklı bir çevre oluşturulmuştur. Atık su arıtma oranı yüzde 99 seviyesine yükseltilmiştir.
  • İSKİ Genel Müdürlüğünün üst yönetimi olarak; İstanbul'a su hizmetinin kutlu bir vazife olduğu bilinciyle, bugüne kadar yürüttüğümüz İSKİ'deki görevlerimizden kendi isteğimizle ayrılıyoruz. Yeni oluşacak İSKİ Yönetimi ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibine başarılar diliyoruz. Bu vesile ile başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İstanbul'un tarihi su probleminin çözümünde bugüne kadar emek sarf eden bütün İstanbul Büyükşehir Belediye yönetimi ve büyük İSKİ ailesinin tüm mensuplarına bir kez daha şükranlarımızı sunarken, tecrübelerimizin İstanbulluların her zaman emrinde olduğunun bilinmesini ayrıca kaydetmek istiyoruz. Siz değerli İstanbullulara sevgi ve saygılarımızı sunuyor, su gibi aziz olmanızı diliyoruz."

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