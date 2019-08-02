İSKİ üst yönetimi toplu istifa etti İSKİ üst yönetimi toplu istifa etti İSKİ Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Üyeleri, Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcıları, toplu olarak istifa ettiklerini açıkladı. Ortak açıklamada, "İSKİ Genel Müdürlüğünün üst yönetimi olarak; İstanbul'a su hizmetinin kutlu bir vazife olduğu bilinciyle bugüne kadar yürüttüğümüz İSKİ'deki görevlerimizden kendi isteğimizle ayrılıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi 02 Ağustos 2019, 09:02 Son Güncelleme: 02 Ağustos 2019, 09:07 AA