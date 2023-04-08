İslam dünyası Aksa için birlik olmalı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-İran ilişkileri ve İsrail’in Mescid-i Aksa’ya saldırıları dahil bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, görüşmede, İsrail’in Mescid-i Aksa başta olmak üzere Filistin’de artan insanlık dışı saldırılarına karşı İslam dünyasının birlik içinde olmasının önemine işaret etti.

ŞİDDET SARMALININ ÖNÜNE GEÇELİM

Yeni bir şiddet sarmalının önüne geçilmesi için sağduyunun hakim kılınması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, tüm tarafları aklıselime yönlendirecek girişimlerde bulunulmasının fayda sağlayacağını dile getirdi. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, uluslararası platformlarda kutsal mekanların statüsünü korumak için gayretleri müştereken sürdürme çağrısı yapan Erdoğan, bu birliği Avrupa’nın çeşitli kentlerinde, özellikle de Türk büyükelçilikleri önünde, son dönemde gerçekleşen Kur’an-ı Kerim’in mushafının yakılması eylemleri karşısında da sergilemelerinin ayrıca önemli olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’u kabul etti.

LAVROV’U KABUL ETTİ

Erdoğan, ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şartları zorlama pahasına sağlık camiasının beklentilerini karşıladıklarını belirterek “Türkiye genelinde 42 bin 500 sağlık personeli alıyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etlik Şehir Hastanesi’nde sağlık çalışanlarıyla iftar programında bir araya geldi. “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tıpkı yüzyılın sağlık krizinde olduğu gibi asrın felaketiyle mücadelede de son derece başarılı bir imtihan vermektedir” diyen Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ciddi yıkım ve can kaybına yol açtığına işaret ederek, “Şu anda aramızda işte o can kayıplarını yaşayan kardeşlerimiz var, doktor arkadaşlarımız var, hemşirelerimiz var. Bütün bunlara rağmen onlar durmadan, usanmadan yine bu mücadeleyi devam ettirdiler, devam ettiriyorlar. Eşi ve çocukları ölmüş, bu halde olmalarına rağmen onlar tebabet yemininin gereğini yapmak suretiyle yola yine devam ediyorlar” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Etlik Şehir Hastanesi’nde sağlık görevlileriyle iftar programında bir araya geldi. Erdoğan, programa katılanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

SAĞLIK ORDUSU GÜÇLENİYOR

Kocaeli’nde de yeni bir şehir hastanesinin açılacağı müjdesini veren Erdoğan, şunları kaydetti:

“Gerektiğinde şartları zorlama pahasına sağlık camiamızın beklentilerini karşıladık, sıkıntılarına çözüm ürettik. Bundan sonra da sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Önceki hafta bir müjdemizi milletimizle paylaştık. Yeni katılımlarla sağlık ordumuzu daha da güçlendiriyoruz. Türkiye genelinde 42 bin 500 sağlık personeli alıyoruz. Bunlardan 2 bin 832 sürekli işçi ile 9 bin 59 sözleşmeli sağlık personelinin atamasının deprem bölgesindeki illere yapacağız. Felaketin yaralarının en kısa sürede sarılması için gereken her türlü çabayı sergileyeceğiz. Seçim sürecinin çalışmalarımızı sekteye uğratmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz.”

Destici ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştü. Erdoğan, Destici’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Görüşme sonrası açıklama yapan Destici, “4 partimizin oyu 47-48, bununla Meclis’in yüzde 55-60’ını çıkarabiliriz diye bu düşüncemi daha önce de paylaşmıştım. Son duruma göre hepimiz ayrı listelerimizle seçime gidiyoruz. BBP de seçime hazır. BBP olarak biz üzerimize düşen her şeyi yapmış olarak seçmenimizin karşısına çıkmış olacağız” dedi.







