İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı kuruldu: İslamofobi'ye karşı mücadele edecekler

İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı, 32 üyenn katılımıyla kuruldu.

Anayasa Mahkemesinden (AYM) yapılan açıklamaya göre, Yüksek Mahkemenin ev sahipliğindeki İDAY Açılış Kongresi, 24 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleştirildi.

Kongreye, İslam dünyasından anayasa yargısı yetkisini kullanan 32 anayasa mahkemesi ve yüksek mahkeme ile uluslararası kuruluşlardan başkan ve temsilciler katıldı.

Bandung Deklarasyonu ile görevlendirilen Çalışma Komitesi tarafından hazırlanan tüzük taslağının kabul edildiği kongrede, "İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı" resmi olarak kuruldu.

Konferans sonrası yayımlanan deklarasyonda, Anayasa Mahkemeleri/Konseyleri, Yüksek Mahkemeler/Konseyler ve muadili kurumların anayasa yargısına ilişkin yetkileri çerçevesinde, ulusal anayasalarda öngörülen hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan haklarına saygı ilkelerinin uygulanmasını temin etmede etkili rol oynadığı belirtildi.

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Deklarasyonda, şu ifadelere yer verildi:

"Anayasanın ve anayasal değerlerin koruyucuları olan İslam dünyasının Anayasa/Yüksek Mahkemeleri/Konseyleri ve muadili kurumlarının başkan ve temsilcileri olarak biz, hukukun üstünlüğünü güvence altına almanın yanı sıra, hukukun üstünlüğü ve tüm insanlığın onurlu bir şekilde, çeşitli din ve inançlarla bir arada barış içerisinde yaşaması ilkelerine zarar veren yabancı düşmanlığı ve İslamofobi teşkil eden söylem ve uygulamalara karşı mücadelemiz konusundaki taahhüdümüzü bildiririz."

TÜRK-AY Tüzüğü de kabul edildi

Öte yandan, 22-24 Nisan arasında kurulan Türk Dünyası Anayasa Yargısı Konferansına (TÜRK-AY) ilişkin tüzük de 24 Aralık'taki kabul edilerek imzalandı.

Konferansa TÜRK-AY üyesi Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve gözlemci olarak Türkmenistan ile KKTC katıldı.

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Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansının ve Türk Dünyası Anayasa Yargısı Konferansının ilk dönem başkanı seçildi.

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