İslam dünyasının gençleri Ankara'da buluştu: Ümmetin Gençleri Kudüs’ün Nabzıdır

Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Uluslararası Gençlik Forumu (IYFO) ve Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Birliği tarafından organize edilen 3. Uluslararası Öğrenci ve Gençlik Kuruluşları Konferansı Ankara Kızılcahamam’da gerçekleştirildi. 3 gün sürecek program kapsamında dünyanın dört bir tarafından gençler bir araya gelerek Filistin’e destek mesajı verdi. Programda İslam ülkeleri arasında yapılacak iş birliklerine yönelik birçok farklı alanda çalışmalar gerçekleştirildi.

“Ümmetin Gençleri Kudüs’ün Nabzıdır” başlığı ile gerçekleştirilen programa TBMM Başkanı Mustafa Şentop telgraf ile mesaj göndererek katılımcılara desteklerini iletti.

"İSRAİL’İN YAPTIKLARINA KARŞI BÜYÜK BİR SESSİZLİKLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Filistin ve Kudüs meselesinin insani bir mesele olduğu kadar imani bir mesele olduğuna dikkat çeken AGD ve MGV Genel Başkanı Salih Turhan, Filistin ve Kudüs meselesinin geçmişten günümüze devam eden hak ve batıl mücadelesinde ne tarafta olunduğunu işaret ettiğine vurgu yaparak, “Filistin’de senelerdir devam eden zulüm ne yazık ki tüm varlığıyla halen devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda, 5 Ağustos’ta Gazze’ye yönelik gerçekleştirilen saldırılarda 15’i çocuk 49 kardeşimiz şehit edildi. Yüzlerce kişi yaralandı. Terör şebekesi İsrail ise çocukları öldürdüğünü hem resmi hem sivil olarak kabul etti. Fakat buna rağmen dünyada derin bir sessizlikle karşı karşıyayız” dedi.

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"SİYONİST İSRAİL MESCİD-İ AKSA’YI BÖLMEK İÇİN PLANLARINI UYGULUYOR"

İsrail’in Mescid-i Aksa’yı bölme planlarını uygulamaya çalıştığına dikkat çeken Turhan, İsrail’in Mescid-i Aksa’da uygulamaya koyduğu faaliyetlerinin bu planları ilerletme çabasını gözler önüne serdiğini belirterek, “Terör şebekesi İsrail, Mescid-i Aksa’yı bölme planlarını ilerletmeye devam ediyor. Terör şebekesinin, Mescid-i Aksa sabah namazından öğle ezanı vaktine kadar ve sonrasında ise yine ikindiye kadar olan vakitte Müslümanlara kapatılıp, Hristiyan ve Siyonist Yahudilerin girebiliyor olması bunun bir göstergesidir. Bu zaman diliminde ayrıca Müslümanların Mescid-i Aksa’nın açık kısımlarında da ibadet etmesine müsaade edilmiyor. İşgalciler rahatça gezebilsin ve Aksa’nın hürmetini çiğnesinler diye bu hain uygulama ortaya konuluyor. Bugünlerde de devam eden bu baskınlar kardeşlerimize zorluklar yaşatıyor ve kutsal topraklarımız bir avuç zalimin, teröristin himayesine kalıyor. Burada yaptığımız çalıştayla inşallah mücadeleye güzel bir destek vermiş olacağız” ifadelerini kullandı.

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"KUDÜS VE FİLİSTİN’İN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN İSLAM BİRLİĞİ KURULMALIDIR"

Filistin ve Kudüs’e destek vermek için gençlerin bir araya geldiğini ifade eden Uluslararası Gençlik Forumu (IYFO) Genel Başkanı Yılmaz Balçın, ilk hedefin Kudüs ve Filistin’in özgürlüğü olduğunun altını çizerek, “Kudüs’ün nabzının attığını göstermek için burada buluştuk. Bizlerde Kudüs’ü özgürleştirme adımlarını burada atıyoruz. İlk hedefimiz Kudüs’ü ve Filistin’i özgürleştirmektir. Bunun için de İslam Birliği’nin kurulması gerekmektedir. İslam Birliği sağlandığı zaman inanın Siyonistler arkasında saklanacak ağaç bile bulamayacaklardır” diye konuştu.

"İSLAM DÜNYASI GENÇLERİ OLARAK İSRAİL YÖNETİMİNE KARŞI DURMAKTAYIZ"

İsrail’in Filistin üzerindeki baskı ve ambargoya devam ettiğine dikkat çeken Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Birliği Genel Başkanı İhaf Nafi, tüm dünyada bulunan Müslüman gençleri olarak İsrail’e karşı durmaya devam edeceklerini belirterek, “Biz burada bulunurken, birçok yerde Filistinli kardeşlerimizin kanları tap taze durmakta, Siyonistlerin saldırıları da devam ediyor. İsrail tarafından yürütülen despot yönetime karşı dünya sus pus. Bütün Arap dünyası yöneticileri de ihanete susmuş vaziyette. Neredeyse 2 milyon kişi ilaçtan, gıdadan uzak dışardan yardım alması da engellenmiş vaziyette. Ancak bugüne kadar olduğu gibi Filistin mücadelesi ile ayakta durmaya devam etmekte. Biz İslam Dünyası’nın gençleri olarak İsrail’in despot yönetimine karşı durmaktayız” dedi.

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