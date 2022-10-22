İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Husilerin Yemen'deki liman saldırısına kınama

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Husi milislerinin Yemen'in Hadramevt ilindeki Dabbe Petrol Limanı'na düzenlediği saldırıyı "sert bir biçimde kınadığını" duyurdu.

İİT'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'nın olayı bir "terör saldırısı" olarak nitelendirdiği belirtildi.

Açıklamada, bu tarz saldırıların Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2216 sayılı kararını ihlal ettiği ve enerji arzı için tehdit oluşturduğu ifade edildi.

İİT Genel Sekreterliğinin BM'ye, BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'e, Körfez İşbirliği Konseyi'ne (KİK) ve Suudi Arabistan'a desteğinin vurgulandığı açıklamada, Yemen halkının acılarının hafifletilmesi, barış, güvenlik, istikrar ve kalkınma ümitlerinin gerçekleştirilmesi konusunda verdiği destek de teyit edildi.

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Açıklamada ayrıca, Husilere "ateşkesin yenilenmesine yönelik uluslararası ve bölgesel taleplere olumlu cevap verme ve Yemen'deki kriz için kapsamlı bir çözüme ulaşılması konusunda iş birliği yapma" çağrısında bulunuldu.

Yemen'deki Hadramevt Valiliğinden dün yapılan açıklamada, Husilerin, kentteki Dabbe Limanı'na 2 İHA ile saldırı düzenlediği belirtilmişti.

Husilerden yapılan yazılı açıklamada ise "Dabbe Limanı'ndan ham petrol yağmalamaya çalışan bir gemiyi önlemek için küçük bir uyarı olarak saldırıyı gerçekleştirdik." ifadeleri kullanılmıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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