İslam örgütlerinden net tavır

15 Temmuz, gecesinde net tutum takınmak için gelişmelerin seyrini bekleyen Batı’ya karşı Müslüman örgütler renklerini belli ederek FETÖ’nün hedef aldığı sivil iktidardan yana tutum takındı. Darbe girişiminin ardından Körfez İşbirliği Konseyi ekimde yaptığı toplantıda FETÖ’yü terör örgütü olarak niteleyerek, Türkiye’nin örgütle mücadelesini desteklediğini bildirdi. Yayınlanan bildiride 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki FETÖ’ye karşı alınacak önlemlere destek verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin güvenlik ve istikrarına vurgu yapılan bildiride, kardeş Türk halkının refahını sürdürmesinin önemine dikkat çekildi. İslam İşbirliği Teşkilatı da ekim 2016 Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında FETÖ’yü terör örgütü olarak ilan etti. Alınan kararda Demokrasiyi, adaleti ve birliği sağlamak için Fethullahçı Terör Örgütü’ne karşı Türk Hükümetiyle ve halkıyla olan tam dayanışma içinde olduğu vurgulandı. Fethullahçı Terör Örgütü’yle ilişkili Türk vatandaşları tarafından organize edilen ve yönetilen kuruluşlara ve gruplara karşı her türlü gerekli tedbiri almaya ve bu yönde Türkiye’yle iş birliği yapmaya davet edildi.